Не сорт, а «гора самоцветов»: плодов как шишек на елке – идеально для консервирования

Не сорт, а находка для домашних заготовок

Сезон высадки рассады уже маячит на горизонте, и садоводы активно формируют запасы семян. Одним из хороших решений для теплиц и открытого грунта является гибрид томатов «Самкон».

Этот сорт демонстрирует стабильное плодоношение в различных климатических условиях, формируя до 5 плодов в одной кисти. Томаты цилиндрической формы отличаются плотной кожицей, мясистой структурой и массой до 175 граммов.

Сорт обладает высокими товарными характеристиками: плоды имеют гладкую поверхность и насыщенный красный цвет. Благодаря своим вкусовым качествам и плотности, «Самкон» (сокращение от «самый консервный») получил широкое признание в качестве оптимального сорта для консервации.

Гибрид характеризуется устойчивостью к стрессовым факторам, иммунитетом к основным заболеваниям томатов, а также неприхотливостью в уходе, отличной транспортабельностью и длительным сроком хранения.

Фото сгенерировано ИИ

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