Как выбрать спелую хурму: 6 признаков вкусного плода — мягкая, сочная и не вяжет

Осенью полки магазинов заполняет яркая хурма, и перед покупателем встает непростой выбор.

Незрелый плод оставляет вязкое послевкусие и портит впечатление от покупки. Научитесь определять готовность по внешним признакам, чтобы наслаждаться сладостью без разочарований. Узнайте, как отличить спелый фрукт и раскрыть его пользу.

Шесть признаков спелости

Надавите на плод: спелая хурма слегка пружинит, но держит форму. Осмотрите кожицу — у готового фрукта она тонкая и натянутая, а плотная матовая оболочка сигналит о незрелости. Загляните внутрь: коричневатая мякоть говорит о распаде дубильных веществ. Проверьте косточки — их наличие обычно означает сладость и меньшую терпкость. Взгляните на чашелистики: у спелого плода они сухие и загнуты наружу. Оцените аромат: медовый запах подтверждает готовность, а его отсутствие — повод отложить покупку.

Почему вяжет и чем полезна

Терпкость создают танины, уровень которых снижается по мере созревания. Убрать вяжущую ноту поможет заморозка или кратковременная обработка кипятком: структура дубильных веществ меняется, и сладкий вкус раскрывается быстрее. При этом фрукт богат бета-каротином, витаминами С, Р и группы В, калием, магнием, железом и йодом. Он поддерживает сердце, нервную систему и пищеварение, а клетчатка дарит чувство сытости.

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