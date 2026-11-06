Тесто для пельменей готовлю «по-сибирски»: нежное, но не рвется и тонко раскатывается — вот в чем секрет

Домашние пельмени превосходят магазинные аналоги по своему вкусу, что обусловлено качеством мясной начинки и технологией приготовления теста.
Существует множество рецептур для создания основы пельменей. Представляем вашему вниманию способ приготовления теста «по-сибирски», ключевым компонентом которого является молоко. Этот ингредиент обеспечивает продукту необходимую пластичность, мягкость и устойчивость к разрывам при формовке.
Ингредиенты:
- вода — 125 мл;
- молоко — 125 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 500 г.
Технология приготовления
Подготовьте теплую смесь воды и молока. Растворите соль, затем введите растительное масло и яйца, взбив массу до однородной консистенции.
Постепенно добавляя просеянную муку, замесите тесто до отсутствия комочков. Интенсивно вымешивайте массу на рабочей поверхности в течение 15 минут до достижения требуемой эластичности.
Накройте готовое тесто пленкой и оставьте на 15 минут для «отдыха», после чего можно приступать к формированию пельменей с использованием подготовленного фарша.
Тесто получится эластичным, удобным в раскатке и сохранит целостность в процессе варки. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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