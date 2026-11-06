Синоптики предупредили: 6 ноября в Петербурге — дождь, мокрый снег и гололедица

Как подстраховаться, чтобы день прошел без неприятных сюрпризов

Начало ноября в Петербурге выдалось сравнительно тёплым, но уже в пятницу погода резко поменяет настроение. Температура заметно снизится, а в Ленобласти местами возможен мокрый снег — и это повод заранее продумать гардероб и маршрут.

Что обещают синоптики в Петербурге

По данным Александра Ильина, днём 6 ноября воздух в городе прогреется лишь до +2…+4 градусов, ночью похолодает до +1…+3. Гидрометцентр даёт похожий прогноз: около +5 днём и +1 ночью.

Ожидается облачность с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный — 5–6 м/с. При этом отдельные модели прогноза допускают более сухую погоду, так что вероятность осадков лучше перепроверить перед выходом.

Ленобласть: сложнее и скользче

За пределами города ситуация может быть серьёзнее: по предупреждению Северо‑Западного управления по гидрометеорологии, в отдельных районах Ленобласти 6 ноября возможен дождь с мокрым снегом.

На дорогах местами образуется гололедица — особенно коварны мосты, эстакады и плохо прогреваемые участки трасс. Автомобилистам стоит быть вдвойне внимательными, а поездки за город лучше планировать с запасом времени, отмечает источник.

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