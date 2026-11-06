2 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: сочные, нежные, воздушнее суфле

Хозяйки делятся на три категории: первая – покупает котлеты-полуфабрикаты в магазине, вторая – вообще не готовит котлеты, а третья – делает котлеты своими руками буквально с нуля.

Для последних мы подготовили один лайфхак. Он улучшит рецепт и сделает котлеты в разы вкуснее и сочнее.

Речь идет о взбитом белке. Звучит, безусловно, странно, но именно взбитый белок добавляет «воздушности».

Ингредиенты

На полкило фарша (свинина, говядина или их смесь) возьмите одно яйцо, 100 г черствого белого хлеба, 100 мл молока, 2 луковицы, соль и перец по вкусу.

Добавьте 1 ст. ложку манки для мягкости и щепотку мускатного ореха. Для панировки пригодится мука или панировочные сухари.

Замесите фарш

Замочите хлеб в молоке на 10 минут и отожмите. Лук натрите на мелкой терке или измельчите блендером.

Соедините фарш, хлеб, лук, желток, манку, соль и специи. Вымешивайте до однородности, затем отбейте массу о стол 10-15 раз. Накройте и уберите в холод на 20 минут.

Введите белок

Охлажденный белок взбейте миксером до устойчивых пиков. Вводите его в фарш в два-три приема, перемешивая лопаткой снизу вверх. Не вымешивайте долго, иначе пена осядет. Слепите котлеты влажными руками, обваляйте в панировке.

Обжарьте

Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем накройте крышкой и готовьте на слабом огне еще пять-семь минут. Подавайте горячими с любимым гарниром.

Полезный совет

Автор «Городового» Алина Владимирова советует одну «фишку»: если фарш получился жидковатым, добавьте еще ложку манки и дайте постоять.