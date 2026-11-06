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На другие больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий

Опубликовано: 6 ноября 2026 06:07
 Проверено редакцией
На другие больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий
На другие больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий
Городовой ру
Рецепт идеальных стейков

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления стейка, который гарантированно обеспечит превосходный результат.

Ингредиенты:

  • говяжьи стейки (2 шт.),
  • сушеный орегано (1 ст. л.),
  • соль и перец (по вкусу),
  • оливковое масло (¼ ст. л.),
  • темное пиво (360 мл),
  • вустерширский соус (0,5 ст. л.).

Технология приготовления

Процесс подготовки: на поверхности стейков следует сделать неглубокие надрезы, после чего поместить мясо в емкость, смазать маслом, добавить соль, горчицу, специи и залить пивом. Мясо необходимо мариновать в прохладном месте в течение нескольких часов.

Термическая обработка: разогрейте смазанную маслом сковороду до высокой температуры. Обжаривайте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны, подачу рекомендуется осуществлять на предварительно подогретых тарелках.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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