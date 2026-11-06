На другие больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления стейка, который гарантированно обеспечит превосходный результат.
Ингредиенты:
- говяжьи стейки (2 шт.),
- сушеный орегано (1 ст. л.),
- соль и перец (по вкусу),
- оливковое масло (¼ ст. л.),
- темное пиво (360 мл),
- вустерширский соус (0,5 ст. л.).
Технология приготовления
Процесс подготовки: на поверхности стейков следует сделать неглубокие надрезы, после чего поместить мясо в емкость, смазать маслом, добавить соль, горчицу, специи и залить пивом. Мясо необходимо мариновать в прохладном месте в течение нескольких часов.
Термическая обработка: разогрейте смазанную маслом сковороду до высокой температуры. Обжаривайте стейки по 3–4 минуты с каждой стороны, подачу рекомендуется осуществлять на предварительно подогретых тарелках.
Фото сгенерировано ИИ
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