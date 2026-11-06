Жареная картошка любит не соль и не воду, а другой ингредиент: добавляем во время жарки - и блюдо лучше ресторанного

Чтобы получить не мягкую бледную картошку, а хрустящую, румяную и с аппетитной корочкой, достаточно добавить в сковороду один простой ингредиент.

Это – кусочек сливочного масла размером с грецкий орех. О таком трюке знают все опытные повара, и вот почему это работает.

В чем секрет сливочного масла

В отличие от растительного масла, в сливочном есть молочные жиры и молочный сахар. При нагревании оно начинает карамелизоваться, что и образует восхитительную корочку. Сливочное масло превращается в натуральный усилитель вкуса.

Не добавляйте слишком много масла – достаточно 20-30 г, не больше грецкого ореха по размеру, в конце жарки, когда картофель уже готов, но его еще не посолили. За 2 минуты до выключения плиты посолите его, чтобы соль не вытянула влагу и не смягчила корочку.

Основа хрустящего картофеля

Не стоит забывать и про стандартные правила жарки картофеля. Выбирайте сорта с минимальным содержанием крахмала. Картофель нарезайте брусочками или ломтиками среднего размера, чтобы они и прожарились, и не подгорели.

Выкладывайте ломтики на раскаленную сковороду, когда масло уже начинает дымиться, чтобы оно не впиталось в картофель, причем масло добавляйте от души. Не закрывайте сковородку крышкой – под ней хрустящей корочки не образуется.

И последний совет: не перемешивайте картофель слишком часто, иначе вместо хрустящих ломтиков вы получите кашу.