Умные хозяйки давно не выбрасывают мандариновые корки: вот для чего их собирают

Мандарины – обязательный атрибут зимних праздников.

А опытные хозяйки научились утилизировать горы оставшейся кожуры с пользой для дома и для себя.

Кухонный очиститель + освежитель воздуха

Положите корки от мандаринов в стеклянную банку и залейте столовым уксусом 9%. Оставьте настаиваться на пару дней, после чего процедите и перелейте в распылитель.

С помощью такого состава вы легко избавитесь от жира на плите и от загрязнений на плитке, а также освежите воздух в квартире – он станет легким и приятным, с цитрусовыми нотками. Просто распылите состав по загрязненной поверхности, подождите пару минут и протрите губкой.

Ароматическое саше

Возьмите несколько тонких тканевых мешочков и заполните их высушенными мандариновыми корками. Разложите мешочки в шкафах, на полках и в комодах. Цитрусовый аромат длительное время будет освежать вещи и воздух.

Тоник для кожи

Свежие мандариновые корки залейте минеральной водой и поставьте настаиваться в прохладном помещении на 6 часов. Затем перелейте жидкость во флакон или бутылочку и поставьте в холодильник. С таким тоником кожа лица будет свежей и подтянутой без лишних затрат.