Каждый второй житель Петербурга собирается закупаться на ноябрьских распродажах

Сколько готовы потратить петербуржцы и чем различаются подходы поколений

Ноябрьские распродажи и «Чёрная пятница» давно перестали быть просто маркетинговым шумом — для многих горожан это реальный шанс обновить гардероб или присмотреть технику по приятной цене. Онлайн-сервисы выяснили, как настроены петербуржцы и сколько готовы потратить в сезон скидок.

Чего хотят и на что готовы петербуржцы

Половина жителей города (50 %) намерена участвовать в ноябрьских распродажах: 20 % уже составили чёткие списки покупок, а 30 % будут ориентироваться по ходу дела, отслеживая выгодные предложения. В среднем горожане готовы выделить на шопинг около 20 % месячной зарплаты.

При этом подход к тратам заметно отличается по возрастам: молодёжь 18–24 лет планирует потратить до 25 % дохода, а петербуржцы 45–54 лет — примерно 18 %, предпочитая более сдержанный подход.

Что покупают и на что смотрят

Для 38 % опрошенных решающими остаются честный размер скидки, итоговая стоимость и хорошее соотношение цены и качества — эмоции эмоциями, а выгода должна быть реальной.

В тройку самых востребованных категорий попали одежда и обувь (их планируют обновить 47 % респондентов), электроника и бытовая техника (36 %), а также товары для дома и интерьера (28 %).

Важную роль играет и реклама: 80 % горожан признают, что промо‑кампании в сети и на маркетплейсах напрямую влияют на их выбор, сообщает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что с 6 ноября в двух районах Петербурга ограничат движение.