Неожиданный поворот: синоптики пересмотрели прогноз на ноябрь

Где ждать рекордов тепла, где все же подморозит

Ноябрь в России в 2026 году обещает удивить погодой: синоптики прогнозируют аномальное тепло, особенно в европейской части страны.

При этом не стоит думать, что зима решила взять паузу — погода будет капризной и очень разной от региона к региону.

Где будет теплее обычного

Центральная Россия, включая Москву и Петербург, окажется в зоне погодной аномалии. В столице и Подмосковье в начале ноября температура может подниматься до +12…+13 °C — это больше похоже на затянувшийся октябрь.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, тёплая волна (до +9…+11 °C) продержится как минимум до 1–2 ноября — это на 6–7 градусов выше нормы.

В Петербурге тоже обещают непривычное тепло: местами до +12 °C, но с высокой вероятностью дождей и сырости. Существенное похолодание синоптики ждут только к третьей декаде месяца, да и морозы тогда будут несильными.

Карта контрастов: тепло и холод по стране

Погода распределится по территории неравномерно. Теплее обычного будет на севере Северо‑Западного и Уральского округов, в северных районах Красноярского края и Дальнего Востока — отклонение от нормы прогнозируют в плюс.

Всемирная метеорологическая организация связывает это с усилением Эль‑Ниньо: вероятность тёплого сезона в европейской части оценивают в 40–50 %. В то же время на Чукотке, северо‑востоке Якутии и севере Камчатки зима не собирается отступать — там ждут аномальных холодов.

Снег и слякоть: чего ждать в городах

Из‑за тепла сроки первого снега заметно сдвигаются. В Москве его теперь ждут ориентировочно 7–8 ноября, а в Петербурге — уже 3–4 ноября, но вместе с дождём.

Синоптики предупреждают: месяц будет слякотным, с частыми перепадами температур и смешанными осадками. Устойчивый снежный покров в европейской части может появиться поздно или не лечь вовсе.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима в России в этом году.