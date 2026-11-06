Сбой в «Пулково»: десятки рейсов отменены и задержаны

Почему в «Пулково» сбои в расписании

Пятница, 6 ноября, в петербургском аэропорту выдалась не из спокойных: табло будто живёт своей нервной жизнью — строчки с задержками и отменами мелькают одна за другой.

Пассажиры, собиравшиеся в дорогу, внезапно оказались в режиме ожидания: расписание перекроили по множеству направлений.

Москва: масштабный пересмотр вылетов

Сильнее всего штормило на московском направлении: целая серия утренних и дневных рейсов исчезла из расписания.

Авиакомпания «Россия» (совместно с «Аэрофлотом») отменила сразу несколько вылетов — в том числе FV 6051, FV 6808, FV 6005 и другие. Под нож попал и рейс FV 6105 в Нижний Новгород.

По сути, привычный поток между Петербургом и столицей на день серьёзно просел, сообщает источник.

География сбоев: от Калининграда до Хургады

Волна корректировок накрыла и другие популярные маршруты. Рейс N4 281 в Калининград сдвинули с 08:30 на 09:40.

В Ижевск (DP 623) вылет перенесли до 14:35, в Хургаду (UJ 628) — на 14:00, в Минск (DP 893) — на 17:35.

При этом часть рейсов, наоборот, ушла заметно раньше графика: например, DP 507 во Владикавказ улетел в 07:00 вместо 09:20. Такая разнонаправленная корректировка легко сбивает с толку.

Почему расписание пошло вразнос

Официально «Пулково» работает в штатном режиме, но расписание страдает из‑за цепной реакции. Её запустили ограничения на полёты над Москвой и рядом регионов: лайнеры уходили на запасные аэродромы, в том числе в Петербург, и перевозчикам пришлось заново выстраивать графики. Получился тот самый «эффект домино», когда одна задержка тянет за собой десятки других.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково приступили к сносу огородов под новый кампус Университета МВД.