В Выборгском районе с 10 ноября ограничат движение транспорта

Где именно станет сложнее проехать

В Выборгском районе Петербурга готовятся к масштабной перестройке городской «начинки»: там будут обновлять инженерные сети. Из‑за этого на время придётся потесниться и водителям — на отдельных участках введут ограничения.

Где и когда ждать перекрытий

Реконструкция сетей продлится по 30 сентября 2027 года. Конкретные неудобства для автомобилистов начнутся уже скоро: с 10 ноября по 29 декабря ограничат движение по проспекту Луначарского.

Затронуты сразу два отрезка: от проспекта Культуры до улицы Руднева и от проспекта Художников до улицы Есенина. Водителям придётся считаться с сужением полос и временными закрытиями.

Что говорят власти

В ГАТИ заранее предупреждают горожан и просят не игнорировать дорожные указатели. На месте появятся информационные щиты со схемами и понятными стрелками — именно по ним проще всего сориентироваться, куда уходит объезд.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково приступили к сносу огородов под новый кампус Университета МВД.