Более 100 домов в ЖК «Петергоф-Сити» вторые сутки без отопления и электричества

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Деревня Низино в Ломоносовском районе на сутки выпала из привычного ритма: больше сотни домов остались без света, тепла и горячей воды. Виной всему — неосторожные работы строителей, которые повредили важные коммуникации.

Что произошло в «Петергоф‑Сити»

С семи вечера 5 ноября жители малоэтажного комплекса «Петергоф‑Сити» оказались в темноте и холоде: из‑за повреждения двух кабельных линий высокого напряжения пропало электричество, а следом — отопление и горячее водоснабжение.

По данным «Россэнерго», причина — несанкционированные земляные работы, которые вели посторонние лица. Сейчас аварийные бригады активно устраняют разрыв. Энергетики обещают вернуть свет и тепло к семи вечера текущего дня.

Как реагируют жители

Люди не сидят сложа руки: жалобы поступают через чат обратной связи с губернатором региона, а в поселке стараются держаться сообща. Ситуация напряжённая, но работа по восстановлению идёт полным ходом.

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