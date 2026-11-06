За сезон в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали более 29 тысяч обращений из-за укусов клещей

Что говорят данные Роспотребнадзора

Эпидемический сезон в двух регионах прошёл без резких всплесков: число обращений из‑за укусов клещей осталось примерно на прошлогоднем уровне. Всего зафиксировали свыше 29 тысяч случаев — и в городе, и в области.

Что показали цифры

В Петербурге за помощью после укусов обратились более 20 тысяч человек, в Ленобласти — около 9 тысяч. Для защиты от энцефалита в городе привили свыше 95 тысяч жителей, в области — более 71 тысячи. Параллельно обработали от клещей значительные территории: в Петербурге — примерно 1 тыс. га, в Ленобласти — свыше 3 тыс. га.

Исследования клещей выявили риски: возбудителя болезни Лайма нашли в 19,4 % образцов в Петербурге и в 12,08 % — в Ленобласти. Вирус энцефалита встречался реже: 0,06 % в городе и 0,28 % в области. С начала года в Петербурге зарегистрировали 373 случая болезни Лайма и 57 случаев энцефалита; в Ленобласти — 29 и 8 соответственно.

Почему профилактика остаётся важной

Даже при стабильных показателях угроза никуда не исчезает: часть клещей всё равно переносит опасные инфекции. Поэтому меры защиты по‑прежнему актуальны для всех, кто бывает на природе.

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