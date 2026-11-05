Водителям на заметку: с 6 ноября в двух районах Петербурга ограничат движение

Дорожные перемены в Петербурге

В Петербурге с 6 ноября стартуют масштабные дорожные работы — и это точно скажется на привычных маршрутах. Закрытия и ограничения затронут сразу два района, причём сроки внушительные: где‑то неудобства продлятся пару месяцев, а где‑то — почти три года.

Чтобы пробки и неожиданные тупики не испортили день, лучше заранее подстроить планы.

Невский район: что перекрывают и на сколько

Большой Смоленский проспект (от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина) полностью закроют до 8 февраля 2027 года — там ставят временные ограждения.

Частично «подрежут» и соседние улицы: на проспекте Обуховской Обороны (от переулка Ногина до Большого Смоленского) и на Перевозной набережной движение тоже ограничат.

Петроградский район: долгий участок работ

На улице Чапыгина (от Уфимской до Каменноостровского проспекта) проезд будет ограничен ещё дольше — вплоть до апреля 2029 года. Причина та же: монтаж временных ограждений.

Как не попасть в затор: простые советы по объезду

Вот варианты маршрутов, которые помогут обойти закрытые участки:

проспект Обуховской Обороны — удобная альтернатива для части Невского района;

проспект Елизарова и улица Бабушкина — хороший дублёр рядом с Большим Смоленским проспектом;

улица Седова — выручит, если нужно уйти в сторону от зоны перекрытий;

Большой Смоленский проспект — использовать только вне закрытой зоны.

Планируйте путь заранее: даже пара лишних минут на прокладку маршрута сбережёт нервы и время в дороге.

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