Водителям на заметку: с 6 ноября в двух районах Петербурга ограничат движение

В Петербурге с 6 ноября стартуют масштабные дорожные работы — и это точно скажется на привычных маршрутах. Закрытия и ограничения затронут сразу два района, причём сроки внушительные: где‑то неудобства продлятся пару месяцев, а где‑то — почти три года.
Чтобы пробки и неожиданные тупики не испортили день, лучше заранее подстроить планы.
Невский район: что перекрывают и на сколько
Большой Смоленский проспект (от проспекта Обуховской Обороны до улицы Бабушкина) полностью закроют до 8 февраля 2027 года — там ставят временные ограждения.
Частично «подрежут» и соседние улицы: на проспекте Обуховской Обороны (от переулка Ногина до Большого Смоленского) и на Перевозной набережной движение тоже ограничат.
Петроградский район: долгий участок работ
На улице Чапыгина (от Уфимской до Каменноостровского проспекта) проезд будет ограничен ещё дольше — вплоть до апреля 2029 года. Причина та же: монтаж временных ограждений.
Как не попасть в затор: простые советы по объезду
Вот варианты маршрутов, которые помогут обойти закрытые участки:
- проспект Обуховской Обороны — удобная альтернатива для части Невского района;
- проспект Елизарова и улица Бабушкина — хороший дублёр рядом с Большим Смоленским проспектом;
- улица Седова — выручит, если нужно уйти в сторону от зоны перекрытий;
- Большой Смоленский проспект — использовать только вне закрытой зоны.
Планируйте путь заранее: даже пара лишних минут на прокладку маршрута сбережёт нервы и время в дороге.
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