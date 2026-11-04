В Петербурге изымают землю и здания под новую ветку метро

Какие участки изымают в Петербурге

Ради продления Красносельско‑Калининской линии в Петербурге запускают процедуру изъятия земель и зданий. Власти подчёркивают: альтернативных вариантов прокладки трассы нет, поэтому ряд коммерческих объектов придётся освободить.

Что и где изымают

Для перегона от «Путиловской» до «Каретной» планируют изъять четыре участка общей площадью более 7,5 тыс. кв. м.

В список вошли: территория на Рощинской улице, складской комплекс на Московском проспекте, здание на Тамбовской улице и имущественный комплекс на набережной Обводного канала (склады, производственные корпуса, торговые павильоны, испытательный центр). Решение закреплено постановлением губернатора.

Как пройдёт процедура

Комитет по строительству в течение 10 дней должен уведомить собственников и арендаторов и организовать рыночную оценку объектов для выкупа. Контроль за исполнением распоряжения — за вице‑губернатором Николаем Линченко, передает источник.

Что стоит держать в голове:

уведомления обязаны прислать в течение 10 дней — не пропускайте официальную корреспонденцию;

подготовьте документы на объект и договоры аренды — они нужны для расчёта компенсации;

следите за результатами оценки: при несогласии можно заказать независимую экспертизу;

не откладывайте уточнение статуса — своевременные действия снижают риски спорных ситуаций.

Практический совет

Если ваш объект попадает в зону стройки, сразу соберите документы и отслеживайте публикации на городских ресурсах. При вопросах обращайтесь в профильные комитеты — там подскажут порядок действий.

Тем, кто планирует сделки с недвижимостью в районах перспективного развития, стоит заранее изучать проекты планировки: так проще оценить риски и понять перспективы локации. Это поможет защитить интересы и получить справедливую компенсацию.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге отложили открытие участка трамвайной линии «Славянка» в Шушарах.