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Жители Петербурга стали массово забирать деньги из банков

Опубликовано: 4 ноября 2026 19:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Жители Петербурга стали массово забирать деньги из банков
фото Global Look Press
Куда уходят деньги горожан и как эти тенденции стоит учитывать

Рынок вкладов в Северной столице заметно сдал позиции: объём рублёвых депозитов физлиц опустился до минимума за восемь месяцев.

При формальном плюсе с начала года динамика в городе серьёзно отстаёт от общероссийской.

Что говорят данные Банка России

Статистика фиксирует ощутимое снижение остатков на депозитах петербуржцев: к 1 октября 2026 года объём вкладов упал до 5,416 трлн рублей. Это самый низкий показатель с февраля — ещё в августе портфель достигал 5,611 трлн, но затем начался устойчивый отток.

Только за сентябрь горожане сняли почти 100 млрд рублей, в октябре — ещё 96,3 млрд, передает источник.

При этом годовые сравнения выглядят спокойнее: с начала 2026 года прирост составил 0,35% (19 млрд рублей), а к октябрю прошлого года рост достиг 8,9%.

Однако динамика по стране заметно выше: в целом по России вклады с января прибавили 2,4% и превысили 67 трлн рублей — это почти в семь раз быстрее, чем в Петербурге.

Куда уходят деньги

Эксперты связывают осенний отток с типичными сезонными и поведенческими факторами: часть средств горожане направляют на запланированные крупные покупки, другая часть временно оседает в виде наличных.

Такая модель поведения нередко проявляется в периоды, когда ставки по депозитам не выглядят максимально привлекательными либо когда у людей появляются конкретные цели расходования накоплений.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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