Не суп и не кашу: что приготовить из тыквы - мешаю с творогом и в холодильник

Тыквенные супы и каши порой приедаются, и хочется чего-то нового.

Приготовьте нежное суфле, которое легко режется ломтиками и не требует муки или духовки. По текстуре оно напоминает панна-котту. Секрет кроется в удачном союзе тыквенного пюре и творога.

Запасите продукты

Возьмите 500 граммов очищенной мякоти сладких сортов, например баттерната. Добавьте триста граммов творога без лишней влаги, иначе десерт плохо держит форму. Понадобится 25 граммов быстрорастворимого желатина и около ста миллилитров воды для замачивания. Подсластите по вкусу сахаром, медом или сиропом топинамбура, добавьте щепотку ванилина.

Приготовьте массу

Нарежьте тыкву кусочками и готовьте на пару двенадцать-пятнадцать минут до мягкости. Без пароварки отварите в малом количестве воды, затем слейте жидкость и откиньте мякоть на сито. Залейте желатин прохладной кипяченой водой и оставьте на десять минут. Горячую тыкву пробейте с творогом до гладкости, введите сладость и аромат. Растворите желатин на водяной бане или импульсами в микроволновке, не доводя до кипения. Влейте в смесь и взбивайте минуту.

Охладите и подайте

Переложите заготовку в форму, слегка смазанную маслом без запаха. Накройте пленкой впритык и уберите в холод на пять-шесть часов, лучше на ночь. Для освежающего вкуса добавьте в пюре сок и цедру лимона. Хотите эффектный вид — сделайте два слоя, тыквенный и творожный, давая каждому схватиться.