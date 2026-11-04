В ночь на 5 ноября в Петербурге изменят праздничную практику и разведут мосты

В этом году привычный порядок в Северной столице пришлось скорректировать ради важного навигационного события. В День народного единства мосты через Неву будут разведены по обычному графику — исключение сделали ради проводки каравана судов.
Почему мосты разведут в праздничный день
Решение нарушить многолетнюю практику связано с обращением федерального учреждения «Администрация „Волго‑Балт“»: для проводки сформированного каравана судов важно соблюсти точное расписание движения по реке.
Обычно в государственные праздники разводку отменяют, но в этот раз приоритет отдали навигации. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГБУ «Мостотрест».
Кого затронет разводка
Изменение графика напрямую влияет на ночные маршруты автомобилистов и пешеходов: привычные пути через переправы окажутся временно недоступны. Городские службы заранее предупреждают о необходимости учитывать стандартное расписание разводки.
Что важно держать в голове в эту ночь:
- проверяйте актуальный график на официальном портале «Мостотреста» и в приложении «Мосты Петербурга» — при любых корректировках данные обновят там в первую очередь;
- планируйте объездные маршруты заранее: в центре города альтернативные пути могут быть сильно загружены;
- учитывайте увеличенное время в пути, особенно если поездка связана с пересечением Невы;
- для пеших прогулок подбирайте варианты, не требующие перехода через основные переправы, либо закладывайте время на ожидание сводки мостов.
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