В ночь на 5 ноября в Петербурге изменят праздничную практику и разведут мосты

Почему отступили от традиции

В этом году привычный порядок в Северной столице пришлось скорректировать ради важного навигационного события. В День народного единства мосты через Неву будут разведены по обычному графику — исключение сделали ради проводки каравана судов.

Почему мосты разведут в праздничный день

Решение нарушить многолетнюю практику связано с обращением федерального учреждения «Администрация „Волго‑Балт“»: для проводки сформированного каравана судов важно соблюсти точное расписание движения по реке.

Обычно в государственные праздники разводку отменяют, но в этот раз приоритет отдали навигации. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГБУ «Мостотрест».

Кого затронет разводка

Изменение графика напрямую влияет на ночные маршруты автомобилистов и пешеходов: привычные пути через переправы окажутся временно недоступны. Городские службы заранее предупреждают о необходимости учитывать стандартное расписание разводки.

Что важно держать в голове в эту ночь:

проверяйте актуальный график на официальном портале «Мостотреста» и в приложении «Мосты Петербурга» — при любых корректировках данные обновят там в первую очередь;

планируйте объездные маршруты заранее: в центре города альтернативные пути могут быть сильно загружены;

учитывайте увеличенное время в пути, особенно если поездка связана с пересечением Невы;

для пеших прогулок подбирайте варианты, не требующие перехода через основные переправы, либо закладывайте время на ожидание сводки мостов.

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