Наполняю банку сливками с какао - трясу и получаю шоколадный пломбир: готовлю уже 10-й раз и не могу остановиться

Приготовить мороженое можно без миксера, ведь для этого понадобится всего лишь пустая банка. В нее необходимо добавить самые простые ингредиенты, после чего хорошо потрясти. С приготовлением справится каждый.
Домашнее мороженое получается воздушным, нежным, сливочным и натуральным. Десерт станет фаворитом как у детей, так и взрослых.
Что понадобится
1 стакан сливок жирностью 33%, 2 столовые ложки какао, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки горячей воды, 1 чайная ложка ванилина.
Как готовить
Подготовьте банку, вымойте и высушите ее перед использованием. Влейте воду, всыпьте ванилин и сахар. Закройте крышку, потрясите несколько раз, что необходимо для перемешивания.
Добавьте какао и жирные сливки, снова закройте банку и начните интенсивно трясти в течение нескольких минут. Уже через 5 минут масса начнет заметно густеть, сообщает lifehacker.ru.
Уберите банку в морозильник на ночь, после чего мороженое можно выложить в креманки или есть прямо из емкости. Для подачи используйте орехи или нарезанные фрукты.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова готовит шоколадное мороженое в банке постоянно. Оно получается вкуснее магазинного. Сделать его еще более оригинальным можно с помощью натертого шоколада. Автор добавляет натертую стружку прямо к сливкам, после чего получается мороженое с шоколадной крошкой.
Фото: Сгенерировано ИИ
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