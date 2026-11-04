Наполняю банку сливками с какао - трясу и получаю шоколадный пломбир: готовлю уже 10-й раз и не могу остановиться

Как приготовить шоколадный пломбир без миксера и дорогих ингредиентов

Приготовить мороженое можно без миксера, ведь для этого понадобится всего лишь пустая банка. В нее необходимо добавить самые простые ингредиенты, после чего хорошо потрясти. С приготовлением справится каждый.

Домашнее мороженое получается воздушным, нежным, сливочным и натуральным. Десерт станет фаворитом как у детей, так и взрослых.

Что понадобится

1 стакан сливок жирностью 33%, 2 столовые ложки какао, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки горячей воды, 1 чайная ложка ванилина.

Как готовить

Подготовьте банку, вымойте и высушите ее перед использованием. Влейте воду, всыпьте ванилин и сахар. Закройте крышку, потрясите несколько раз, что необходимо для перемешивания.

Добавьте какао и жирные сливки, снова закройте банку и начните интенсивно трясти в течение нескольких минут. Уже через 5 минут масса начнет заметно густеть, сообщает lifehacker.ru.

Уберите банку в морозильник на ночь, после чего мороженое можно выложить в креманки или есть прямо из емкости. Для подачи используйте орехи или нарезанные фрукты.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит шоколадное мороженое в банке постоянно. Оно получается вкуснее магазинного. Сделать его еще более оригинальным можно с помощью натертого шоколада. Автор добавляет натертую стружку прямо к сливкам, после чего получается мороженое с шоколадной крошкой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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