Спустя 59 лет зеленая ветка пойдет на север: когда и за сколько продлят метро в Петербурге

Что ждёт Приморский район

Невско‑Василеостровская линия готовится к расширению — к 2030 году в Приморском районе должны открыться станции «Богатырская» и «Каменка».

Проект важен для разгрузки района, но вызывает у экспертов вопросы по расположению вестибюлей и реальному эффекту для дорожной сети.

Сроки и деньги

Открытие станций намечено на 2030 год, работы стартуют в 2027‑м. На развитие метро в ближайшие три года заложили 146,5 млрд рублей (45 млрд — на 2027 год), тоннели прокладывают шесть щитов.

Эксперты считают сроки реалистичными: похожие объекты строили быстрее. При этом итоговые темпы зависят от доходов бюджета, подчеркивает источник.

В чём спорные места

Что вызывает сомнения у специалистов:

«Каменка» удачно встанет на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, но один вестибюль ограничит зону пешей доступности;

«Богатырская» рискует охватить не те кварталы: из‑за расположения и границ заказника часть жителей окажется одинаково далеко и от неё, и от «Беговой»;

пересадки на наземный транспорт нужно продумать заранее: остановки должны быть прямо у входов, а для «Каменки» есть шанс связать станцию с трамвайным кольцом на улице Шаврова.

Чего ждать жителям

Сторонники проекта уверены: метро сделает поездки предсказуемыми и снимет часть нагрузки с автобусов, которые в часы пик стоят в пробках. Скептики считают, что серьёзного уменьшения пробок не будет и ресурсы стоило бы направить на другие линии.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург стал лидером по темпам ввода социальных объектов среди городов России.