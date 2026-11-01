Для винегрета и шубы свёклу больше не варю: готовлю иначе — цвет как рубин, вкус медовый

Готовим свеклу для салатов - получается вкуснее, чем после варки

Для приготовления “Шубы” и винегрета свеклу принято варить с другими овощами. Корнеплоды занимают кастрюлю на несколько часов, но длительная варка делает их водянистыми и менее яркими. Лучше всего запекать свеклу, что сделает ее вкус насыщенным.

Что использовать вместо кастрюли

Для запекания следует подбирать те корнеплоды, которые имеют средний размер. Они будут становиться мягкими равномерно. Свеклу промывают щеткой, но кожуру не удаляют. После мытья корнеплоды следует обсушить и выложить в пищевую фольгу.

Для каждого корнеплода потребуется отдельный лист. Завернутую свеклу укладывают на противень, ставят в прогретую до 200 градусов духовку на 60 минут. Когда свекла приготовится, то она станет мягкой - нож или вилка без проблем войдут в овощ.

Как сделать винегрет красивым

Свекла должна остыть, после чего ее очищают и режут кубиками. Не нужно смешивать сразу все овощи. Свеклу следует заправить небольшим количеством масла и перемешать. Это позволит создать на кубиках пленку, из-за чего картошка, морковь и другие овощи меньше будут окрашиваться.

С запеченной свеклой и “Сельдь под шубой” становится вкуснее. Салат получается менее водянистым, чего не добиться при варке.

Свекла прекрасно хранится в холодильнике в течение 3-4 дней, поэтому ее можно отваривать заранее, а не оставлять готовку на самый последний момент, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже давно не отваривает свеклу. Готовка в духовке - идеальное решение, но если мало времени, то можно воспользоваться микроволновкой. Для этого автор берет термостойкий пакет, кладет в него свеклу и вливает несколько ложек воды. Далее закрытый пакет отправляется в микроволновку на 10 минут.

Фото: Сгенерировано ИИ

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