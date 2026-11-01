Будни без серости: начало новой недели в Петербурге пройдет с «плюсом» на градуснике

Сейчас в Петербурге «правит» антициклон.

Обычно ноябрь в Петербурге — это время зонтов, серости и первого снега, который сразу тает. Но сегодня город решил нас удивить. На улице по-осеннему комфортно и почти по-весеннему тепло.

Что происходит за окном?

Сейчас в Петербурге «правит» антициклон. Это значит, что серьезных дождей ждать не стоит. В небе будет облачно, но с прояснениями — солнце вполне может порадовать своим появлением.

Температура воздуха днем поднялась до +8…+10°C, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Единственное, на что стоит обратить внимание — утренний туман. Если планируете поездку на машине, будьте аккуратнее: видимость может быть плохой.

Прогноз на понедельник

Начало рабочей недели пройдет в том же духе. Осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°, а днем снова потеплеет до +7…+9°. Отличный повод для прогулки, пока не ударили настоящие морозы.

Немного исторических фактов

Любопытно сравнить текущую погоду с тем, что бывало в этот день раньше.

Климатическая норма для 1 ноября в Петербурге — всего +3°C. Так что нынешние +10° — это настоящий подарок.

для 1 ноября в Петербурге — всего +3°C. Так что нынешние +10° — это настоящий подарок. Рекорды: Самым теплым 1 ноября за всю историю наблюдений был прошлый год (2023-й) — тогда воздух прогрелся до +11,7°. А вот в 1910 году город сковал мороз в -10,3°.

Самым теплым 1 ноября за всю историю наблюдений был прошлый год (2023-й) — тогда воздух прогрелся до +11,7°. А вот в 1910 году город сковал мороз в -10,3°. Осадки: Самый «мокрый» день был в 2006 году, когда выпало 28 мм осадков.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать первый снег.