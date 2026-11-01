Метрострой Петербурга: где уже наводят красоту, а где только копают котлованы

Прямо сейчас заметные перемены происходят сразу на двух линиях: будущей Коричневой и продлеваемой Зелёной.
Коричневая ветка: заборы убирают, газоны засевают
Первый участок шестой линии (Красносельско-Калининской) ждут особенно сильно. Жители Юго-Запада десятилетиями добираются до метро на забитых автобусах.
Шахты, через которые рабочие годами спускались под землю и вывозили тонны породы, больше не нужны в прежнем виде. Строители уже привели в порядок прилегающие территории и восстановили газоны, сообщил канал "Подземник".
Всего на этом участке работало несколько ключевых шахт:
- Шахта 841 (во дворах на Ленинском проспекте) и шахта 845 стали вентиляционными стволами для будущих перегонов.
- Шахта 843 отвечала за тоннели к «Путиловской» и саму станцию.
- Шахта 844 нужна была для сложного подземного перехода между «Путиловской» и станцией «Кировский завод» на Красной ветке.
Зелёная ветка: станция «Богатырская» уходит под землю
Совсем другая картина в Приморском районе. Здесь продолжают Невско-Василеостровскую линию дальше на север от станции «Беговая». Следующая остановка — «Богатырская» (раньше её называли «Яхтенной»).
Станция строится открытым способом прямо посреди жилого района — на пересечении Туристской улицы с Богатырским проспектом и улицей Камышовой.
Сейчас рабочие полностью выкопали верхний слой грунта (первый ярус) по всей длине будущей станции.
Как это строят:
- Сначала по периметру залили в землю мощную бетонную стену — так называемую «стену в грунте». Она держит слабый петербургский грунт и не даёт воде затопить стройку.
- Теперь экскаваторы выгребают землю из получившегося «бассейна».
- Чтобы стены не рухнули внутрь под давлением земли, между ними ставят мощные стальные трубы-распорки.
- Внутри этого котлована уже проходит готовый двухпутный тоннель (его раньше проложил большой щит «Надежда»). Теперь строители откапывают сам тоннель снаружи. С помощью гидромолотов они сбивают слой технического бетона, чтобы разобрать кольца тоннеля. На их месте появится просторный пассажирский зал станции.
Только когда весь грунт вывезут, а временный тоннель разберут, внутри котлована начнут заливать постоянные бетонные платформы и вестибюли.
Ранее «Городовой» рассказывал, как продлят фиолетовую ветку в Петербурге.