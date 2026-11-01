Метрострой Петербурга: где уже наводят красоту, а где только копают котлованы

Метро в Петербурге строят не так быстро, как хотелось бы жителям. Но работа идёт каждый день

Прямо сейчас заметные перемены происходят сразу на двух линиях: будущей Коричневой и продлеваемой Зелёной.

Коричневая ветка: заборы убирают, газоны засевают

Первый участок шестой линии (Красносельско-Калининской) ждут особенно сильно. Жители Юго-Запада десятилетиями добираются до метро на забитых автобусах.

Шахты, через которые рабочие годами спускались под землю и вывозили тонны породы, больше не нужны в прежнем виде. Строители уже привели в порядок прилегающие территории и восстановили газоны, сообщил канал "Подземник".

Всего на этом участке работало несколько ключевых шахт:

Шахта 841 (во дворах на Ленинском проспекте) и шахта 845 стали вентиляционными стволами для будущих перегонов.

(во дворах на Ленинском проспекте) и стали вентиляционными стволами для будущих перегонов. Шахта 843 отвечала за тоннели к «Путиловской» и саму станцию.

отвечала за тоннели к «Путиловской» и саму станцию. Шахта 844 нужна была для сложного подземного перехода между «Путиловской» и станцией «Кировский завод» на Красной ветке.

Зелёная ветка: станция «Богатырская» уходит под землю

Совсем другая картина в Приморском районе. Здесь продолжают Невско-Василеостровскую линию дальше на север от станции «Беговая». Следующая остановка — «Богатырская» (раньше её называли «Яхтенной»).

Станция строится открытым способом прямо посреди жилого района — на пересечении Туристской улицы с Богатырским проспектом и улицей Камышовой.

Сейчас рабочие полностью выкопали верхний слой грунта (первый ярус) по всей длине будущей станции.

Как это строят:

Сначала по периметру залили в землю мощную бетонную стену — так называемую «стену в грунте». Она держит слабый петербургский грунт и не даёт воде затопить стройку. Теперь экскаваторы выгребают землю из получившегося «бассейна». Чтобы стены не рухнули внутрь под давлением земли, между ними ставят мощные стальные трубы-распорки. Внутри этого котлована уже проходит готовый двухпутный тоннель (его раньше проложил большой щит «Надежда»). Теперь строители откапывают сам тоннель снаружи. С помощью гидромолотов они сбивают слой технического бетона, чтобы разобрать кольца тоннеля. На их месте появится просторный пассажирский зал станции.

Только когда весь грунт вывезут, а временный тоннель разберут, внутри котлована начнут заливать постоянные бетонные платформы и вестибюли.

Ранее «Городовой» рассказывал, как продлят фиолетовую ветку в Петербурге.