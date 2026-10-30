Метро идет на север: как продлят фиолетовую ветку в Петербурге

Жители Приморского района могут выдохнуть: фиолетовую ветку метро наконец-то готовятся тянуть дальше.

Сейчас Фрунзенско-Приморская линия упирается в «Комендантский проспект», но скоро пойдет на север города.

Что делают прямо сейчас?

В полях на севере города появилась буровая техника. Специалисты исследуют грунт, берут пробы земли и грунтовых вод. Это обязательный этап перед стройкой: нужно точно знать, выдержит ли земля тяжелые тоннели метро.

Работы идут на территории бывшего совхоза «Пригородный». Границы участка внушительные: Парашютная улица, Комендантский проспект, река Каменка и ЗСД.

Занимается этим компания «КДС Групп», контракт стоит 72 миллиона рублей, сообщает канал "Подземник".

Подрядчик уже проверенный — они бурили скважины для коричневой ветки и готовили выход для будущей станции «Театральная».

Какими будут три новые станции

После «Комендантского проспекта» на линии появится сразу три остановки:

«Шуваловский проспект». Ее построят на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Станция уйдет глубоко под землю — примерно на 50 метров.

Ее построят на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Станция уйдет глубоко под землю — примерно на 50 метров. «Магистраль 31». Рабочее название будущей станции на Дороге в Каменку. Ее сделают на средней глубине — около 30 метров.

Рабочее название будущей станции на Дороге в Каменку. Ее сделают на средней глубине — около 30 метров. «Коломяжская». Это будет конечная станция на самом краю города. Под землю ее закапывать не станут: она будет наземной и крытой, прямо рядом с новым электродепо. Точно так же в Петербурге построили станцию «Шушары» на юге.

Важная деталь: долгожданная пересадка

Станция «Шуваловский проспект» станет ключевой для всего севера. Дело в том, что зеленую (третью) ветку тоже тянут дальше от «Беговой».

В районе Шуваловского проспекта фиолетовая и зеленая линии встретятся. Здесь появится большой пересадочный узел: со станции «Шуваловский проспект» можно будет перейти на станцию «Каменка» (она же «Зоопарк»).

Пассажирам больше не придется ехать в центр города только ради того, чтобы сменить ветку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на самом деле происходит на площадках новых станций метро в Петербурге.