Оклады работников федеральных ведомств вырастут в два раза в 2027 году

Однако к удвоению зарплаты повышение не приведет

Увеличение окладов для значительного числа трудоустроенных граждан запланировано на 2027 год. С 1 января у сотрудников федеральных ведомств, которые не являются госслужащими, вырастут должностные оклады.

В этот список попадут делопроизводители, аналитики, техники и другие специалисты, сообщает Банки.ру со ссылкой на доцента кафедры трудового права Университета имени Кутафина Михаила Афанасьева.

По словам спикера, оклады увеличатся в среднем в два раза. Главная цель повышения — сделать более предсказуемой ту часть зарплаты, которую сотрудник гарантированно получает за отработанное время. Но это не означает, что вся зарплата работника при этом удвоится.

Одновременно с повышением изменят структуру выплат. Надбавка за сложность и высокие достижения после пересмотра составит от 25 до 50 процентов от оклада, а не 50–100, как это было раньше. Выплата к отпуску уменьшится с двух окладов до одного.

Среди других изменений: надбавку за выслугу лет начнут выплачивать раньше — уже после одного года стажа. По действующему нормативы она выплачивается после трёх лет. Сроки и размеры индексации окладов привязаны к окладам госслужащих.

Отметим также, что ранее в СМИ опубликовали данные о средней зарплате в России. Она составила 103 тыс. рублей. Регионом-лидером стала Чукотка со средней зарплатой в 220 тыс. рублей.

Ранее Городовой рассказал, что после 1 октября в России рухнул спрос на семейную ипотеку.