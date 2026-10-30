От паровоза до «Сапсана»: в Петербурге выпустили редкий «Подорожник» к юбилею главной железной дороги

175 лет назад открылось регулярное железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой.

Для жителей Петербурга и коллекционеров приготовили отличный подарок. В городе выходит новый лимитированный «Подорожник», сообщает городской Комитет по транспорту.

Повод солидный — 175 лет назад открылось регулярное железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой.

Три эпохи на одном билете

Дизайн нового проездного получился очень символичным. На нем изобразили здания Московского вокзала в Петербурге и Ленинградского в Москве. К слову, они близнецы — их построил один и тот же архитектор, Константин Тон.

Между вокзалами мчат три поезда, каждый из которых представляет свою эпоху:

Старинный паровоз с первыми деревянными вагонами.

с первыми деревянными вагонами. «Красная стрела» — легендарный фирменный экспресс, который возит пассажиров с 1931 года.

— легендарный фирменный экспресс, который возит пассажиров с 1931 года. Современный «Сапсан», сокративший путь между городами до рекордных часов.

Первую символическую активацию карты провели в Музее железных дорог России прямо у исторического вагона той самой «Красной стрелы». Один из первых экземпляров сразу же оставили в музее на память.

Как это было 175 лет назад

Движение поездов между двумя столицами запустили 1 ноября 1851 года. Тогда эта дорога называлась Николаевской.

Первый пассажирский поезд преодолел расстояние между Петербургом и Москвой почти за 22 часа! По тем временам это была фантастическая скорость — на конных повозках добирались сутками, утопая в грязи.

Для сравнения: сегодня «Сапсан» пролетает этот путь всего за 3,5–4 часа.

Где купить и сколько их всего

Новый «Подорожник» точно станет редкостью: его выпустили тиражом всего в 12 000 штук. Для пятимиллионного города это совсем немного. Опыт показывает, что такие лимитированные серии фанаты и перекупщики разбирают за считанные часы.

Продажи стартуют 1 ноября. Найти юбилейную карту можно:

В кассах станций петербургского метро;

В точках продаж «Организатора перевозок».

Если хотите заполучить красивую карту на память об истории двух столиц — лучше подойти в кассу прямо с утра.

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