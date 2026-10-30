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Завеса на 500 метров: субботний туман спрячет рекордное тепло и откроет дорогу первым сугробам

Опубликовано: 30 октября 2026 17:45
 Проверено редакцией
Завеса на 500 метров: субботний туман спрячет рекордное тепло и откроет дорогу первым сугробам
Завеса на 500 метров: субботний туман спрячет рекордное тепло и откроет дорогу первым сугробам
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В субботу Петербургнакроет туманом.

Петербургская погода снова удивляет. За ближайшее время город успеет пережить рекордную теплынь, плотный туман и первый снегопад.

Жара не по сезону

В конце октября Петербург внезапно вспомнил про весну. Воздух прогрелся до солидных +13 градусов. Это абсолютный суточный рекорд — предыдущий держался с 2019 года (тогда было +12,5).

Такой подарок принес далекий атлантический циклон. Он закрутил мощные потоки теплого воздуха и буквально вытолкнул их прямо на наш Северо-Запад.

Город в молоке: субботний туман

Но за резкое тепло приходится платить сыростью. В субботу, 31 октября, Петербург превратится в декорации к туманному триллеру, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Ночью и утром видимость на дорогах упадет до 500 метров и даже меньше.

  • Водителям: сбавьте скорость, держите дистанцию и заранее проверьте противотуманные фары.
  • Пешеходам: наденьте яркую одежду или включите фонарик на телефоне у «зебры». В таком молоке водитель замечает человека в последний момент.

Пора менять резину: на очереди первый снег

Красивый туман смоет теплые деньки без остатка. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: уже на следующей неделе в Петербург и область придет первый снег.

Температура резко пойдет на спад, а по ночам дороги начнет подмораживать. Для автомобилистов это четкий сигнал: тянуть со сменой резины больше нельзя.

Очереди на шиномонтажках вырастут в разы, а на мостах и набережных появится тонкая ледяная корка.

Похоже, осень решила не затягивать и быстро передать эстафету зиме. Достаем теплые куртки, шапки и готовимся к гололеду.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать первый снег.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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