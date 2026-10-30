Завеса на 500 метров: субботний туман спрячет рекордное тепло и откроет дорогу первым сугробам

Петербургская погода снова удивляет. За ближайшее время город успеет пережить рекордную теплынь, плотный туман и первый снегопад.
Жара не по сезону
В конце октября Петербург внезапно вспомнил про весну. Воздух прогрелся до солидных +13 градусов. Это абсолютный суточный рекорд — предыдущий держался с 2019 года (тогда было +12,5).
Такой подарок принес далекий атлантический циклон. Он закрутил мощные потоки теплого воздуха и буквально вытолкнул их прямо на наш Северо-Запад.
Город в молоке: субботний туман
Но за резкое тепло приходится платить сыростью. В субботу, 31 октября, Петербург превратится в декорации к туманному триллеру, сообщает пресс-служба городского МЧС.
Ночью и утром видимость на дорогах упадет до 500 метров и даже меньше.
- Водителям: сбавьте скорость, держите дистанцию и заранее проверьте противотуманные фары.
- Пешеходам: наденьте яркую одежду или включите фонарик на телефоне у «зебры». В таком молоке водитель замечает человека в последний момент.
Пора менять резину: на очереди первый снег
Красивый туман смоет теплые деньки без остатка. Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: уже на следующей неделе в Петербург и область придет первый снег.
Температура резко пойдет на спад, а по ночам дороги начнет подмораживать. Для автомобилистов это четкий сигнал: тянуть со сменой резины больше нельзя.
Очереди на шиномонтажках вырастут в разы, а на мостах и набережных появится тонкая ледяная корка.
Похоже, осень решила не затягивать и быстро передать эстафету зиме. Достаем теплые куртки, шапки и готовимся к гололеду.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге ждать первый снег.