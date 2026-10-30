Прощальное тепло: когда в Петербурге ждать первый снег и почему пора менять резину

Синоптики предупреждают: расслабляться не стоит. Зима уже стоит на пороге, и погода начнет стремительно меняться.

Осень в Санкт-Петербурге решила напоследок нас побаловать. На календаре конец октября, а на улице непривычно тепло.

Последние теплые деньки

Дожди, которые накрыли город, задержатся ненадолго. Осадки прекратятся уже в первой половине субботы. В воскресенье, 1 ноября, погоду возглавит антициклон — выглянет солнце, а дожди отступят.

Воздух прогреется до +8…+9 градусов, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Для этого времени года это аномалия: температура сейчас выше климатической нормы на 2–3 градуса.

Однако передышка будет короткой. Уже к вечеру 2 ноября с севера придет свежий атмосферный фронт, который снова принесет сырость.

Первые снежинки уже на следующей неделе

С понедельника начнется плавное, но уверенное похолодание. Дневная температура опустится до +5…+7 градусов.

А дальше нас ждет привет от зимы:

3 ноября первые снежинки увидят жители Ленинградской области;

первые снежинки увидят жители Ленинградской области; 4 и 5 ноября мокрый снег доберется и до самого Петербурга.

Сугробов ждать пока рано. Земля еще слишком теплая, поэтому хлопья будут сразу таять, превращаясь в привычную для горожан слякоть. Постоянный снежный покров в нашем регионе обычно ложится только во второй половине ноября.

Заморозки и коварный лед

Настоящие проблемы начнутся к концу следующей недели. Холодный воздух окончательно вытеснит остатки тепла. Днем столбики термометров покажут всего 0…+5 градусов, а по ночам начнется слабый «минус».

При такой погоде на дорогах появляется «черный лед» — тонкая, незаметная глазу пленка. В первую очередь подмерзают мосты, продуваемые набережные и загородные трассы.

Водителям: срочно на шиномонтаж

Главный вывод из прогноза — тянуть со сменой резины больше нельзя.

Многие автомобилисты ждут устойчивого снегопада, и это главная ошибка. Эксперты напоминают простое правило: летняя резина «дубеет» и теряет сцепление уже при температуре ниже +5…+7 градусов.

Даже на сухом асфальте тормозной путь машины резко увеличивается.

Лучшее время поехать на шиномонтаж — эти выходные или самое начало следующей недели. Так вы сбережете нервы, избежите многочасовых очередей и не станете участником традиционного «дня жестянщика».

Ранее «Городовой» рассказывал, что циклон меняет планы петербуржцев на выходные.