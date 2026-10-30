Кладу 2 листа на дно холодильника — и овощи свежее, чем с грядки: никакой сырости и мокрых пакетов

Как убрать влагу из ящика с овощами в холодильнике

На дне овощного ящика всегда скапливается вода, из-за чего огурцы, картошка, морковь, помидоры и прочие овощи становятся мокрыми. Это влияет на свежесть продуктов, делает их менее вкусными.

Решить такую проблему весьма просто. Понадобится только бумажное полотенце. Если выложить несколько листов на дно емкости с овощами, то они начнут впитывать всю влагу. Вытирать намоченный ящик больше не придется.

Используем бумагу против сырости

Изначально следует достать овощи, хорошо помыть ящик. После этого его нужно протереть насухо. Возьмите 3 листа бумажного полотенца - лучше выбирать плотные модели, которые хорошо впитывают влагу.

Выложите полотенца на дно емкости, сверху разместите овощи, стараясь оставлять между ними расстояние. Важно следить за бумагой, менять ее в тот момент, когда она полностью промокла.

Важно: полотенца не должны содержать ароматизаторов и красителей. Внимательно проверяйте состав перед приобретением.

Из-за чего овощи мокнут

Это происходит из-за конденсата, который возникает при перепадах температур, а также повышенной влажности. Если пакеты с овощами закрыты, то ситуация только ухудшается.

Если игнорировать ситуацию, то овощи начинают быстро портиться. Сухой воздух также вреден для овощей, например, для зелени и огурцов.

Как сохранить овощи свежими

Не заполняйте ящик с овощами до отказа.

Регулируйте влажность при необходимости.

Используйте бумажные полотенца.

Учитывайте особенности хранения овощей.

Рекомендация: если ящик с овощами постоянно становится мокрым, то существует вероятность, что вам нужно поменять настройки температуры или проверить исправность холодильника, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова не только использует для ящика с овощами бумажные полотенца, но и соду. Она отлично впитывает влагу, а также устраняет неприятный запах. Достаточно насыпать немного соды в блюдце, после чего поставить рядом с овощами.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Воротник куртки сияет как жирный чебурек: всего 5 капель на ватный диск– и снова чистый, будто из химчистки

Топлю печь третий год с одним вечным поленом - расход дров сократился в два раза: жарко даже в морозную зиму

Всего 2 капли в подставку для ёршика – и в туалете свежо, как в альпийских горах: средство есть в любом доме