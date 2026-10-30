С Дачного на кольцо пути не будет: развязка КАД и ЗСД меняет схему движения со 2 по 15 ноября

Днем заторов из-за ремонта не будет.

Для водителей Петербурга есть две новости: одна отличная, вторая — предупреждающая. На Вантовом мосту наконец-то закончился ад с пробками, но расслабляться рано. На юго-западе кольцевой автодороги дорожники начинают новый ремонт.

Ночные ограничения на юге КАД

Со 2 по 15 ноября на 72-м километре кольцевой изменится схема движения. Речь идет о сложной развязке КАД с ЗСД, Дачным проспектом и Предпортовой улицей, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Главный плюс: днем заторов из-за ремонта не будет. Работы станут проводить исключительно по ночам — с 20:00 до 08:00. В это время съезды будут полностью закрывать, но поочередно.

Где именно не проехать

Ограничения коснутся четырех направлений:

с Предпортовой улицы на ЗСД, Дачный проспект и внутреннее кольцо КАД;

с Дачного проспекта на внешнее кольцо;

с внешнего кольца на Предпортовую улицу.

На месте поставят водоналивные блоки, временные знаки со стрелками и мигающие сигнальные фонари. «Проскочить» точно не выйдет.

Зачем перекрывают и как объехать

Спешка дорожников понятна: до наступления устойчивых морозов нужно успеть срезать опасную колею и закатать свежий асфальт. Иначе зимой эти съезды быстро покроются ледяными накатами и приведут к авариям.

Если вы работаете в ночную смену или часто ездите по ночам в аэропорт и на юго-запад города, планируйте дорогу заранее. В качестве путей объезда лучше сразу выбирать Пулковское шоссе, Ленинский проспект или улицу Кубинскую.

Вантовый мост: ремонт закончили досрочно

Зато на востоке КАД автомобилисты могут вздохнуть с облегчением. Ремонт на Большом Обуховском (Вантовом) мосту полностью завершен.

С 6 октября там меняли изношенный деформационный шов на 57-м километре внутреннего кольца. Чтобы не парализовать весь город, полосы перекрывали частями, но перед мостом все равно ежедневно выстраивались километровые пробки.

Изначально планировали закончить работы к 31 октября. Но подрядчик включил турборежим: дорожники вкалывали круглые сутки в три смены.

В итоге движение открыли еще в ночь на 28 октября — на три дня раньше графика. Все дорожные конусы убрали, а ограничение скорости в 50 км/ч сняли. Мост снова поехал в обычном режиме.

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