Вместо надоевших пирожков: мну картошку с маслом – готовлю вкуснющие турецкие пиде

Рецепт вкусых лепешек-лодочек

Если привычные варианты выпечки утратили актуальность, рекомендуем обратить внимание на рецепт турецких пиде, которые традиционно пользуются популярностью в восточной кухне.

Ингредиенты для теста:

кефир — 250 мл;

сливочное масло — 50 г;

мука — 450 г;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

отварной картофель — 500 г;

сливочное масло — 20 г;

брынза — 70 г;

зеленый лук, соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

В кефир внести соду, соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить сливочное масло и муку, замесить тесто и оставить его на некоторое время для расстойки.

Для начинки размять отварной картофель, добавить масло, соль и перец. Измельчить зелень и брынзу, после чего соединить все компоненты.

Разделить тесто на четыре равные части, раскатать каждую в форму овала и поместить на противень. Распределить начинку по центру, сформировать края в виде «лодочек».

Смазать поверхность желтком и выпекать при температуре 200 °C в течение 30 минут.

Личный опыт автора:

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова освоила этот рецепт и теперь балует семью простой и вкусной выпечкой.

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