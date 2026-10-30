Вместо надоевших пирожков: мну картошку с маслом – готовлю вкуснющие турецкие пиде

Если привычные варианты выпечки утратили актуальность, рекомендуем обратить внимание на рецепт турецких пиде, которые традиционно пользуются популярностью в восточной кухне.
Ингредиенты для теста:
- кефир — 250 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 450 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- отварной картофель — 500 г;
- сливочное масло — 20 г;
- брынза — 70 г;
- зеленый лук, соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления:
В кефир внести соду, соль и сахар, тщательно перемешать. Добавить сливочное масло и муку, замесить тесто и оставить его на некоторое время для расстойки.
Для начинки размять отварной картофель, добавить масло, соль и перец. Измельчить зелень и брынзу, после чего соединить все компоненты.
Разделить тесто на четыре равные части, раскатать каждую в форму овала и поместить на противень. Распределить начинку по центру, сформировать края в виде «лодочек».
Смазать поверхность желтком и выпекать при температуре 200 °C в течение 30 минут.
Личный опыт автора:
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова освоила этот рецепт и теперь балует семью простой и вкусной выпечкой.
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