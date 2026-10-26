Делаю рис ароматным и вкусным: в кастрюлю кладу щепотку чая – кулинарный лайфхак

Как приготовить рассыпчатый рис

Рис является универсальным гарниром, гармонирующим с овощами, мясными и рыбными блюдами. Для получения рассыпчатой консистенции необходимо строго соблюдать пропорции воды и крупы, а также контролировать время приготовления.

Для придания готовому блюду выразительных вкусовых оттенков в процессе варки рекомендуется использовать зеленый чай.

Алгоритм приготовления:

Доведите воду до кипения, поместите в нее чайный пакетик на 2 минуты, после чего извлеките его. Затем приготовьте рис стандартным способом.

При использовании листового чая воспользуйтесь ситечком для заваривания, погрузив его в кипящую воду на 1–2 минуты перед закладкой промытой крупы.

Применение зеленого чая позволяет добиться более нежной текстуры, насыщенного аромата и приятного послевкусия гарнира.

Фото сгенерировано ИИ

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