Куда сходить бесплатно: в Петербурге открывают закрытые музейные хранилища и шедевры после реставрации

С 29 октября по 1 ноября в городе пройдет масштабный фестиваль «Друзья Петербурга».

Четыре дня, более 30 площадок по всему городу и свыше 200 событий. Будет всё — от музыки и кино до лекций про архитектуру и цифровое искусство. А самое приятное — за вход не возьмут ни рубля.

За кулисы музеев: туда, куда обычно нельзя

Главная интрига фестиваля — возможность заглянуть в закрытые музейные фонды Царского Села. Обычно туда пускают только хранителей и ученых с пропусками, рассказали в музее-заповеднике.

В эти четыре дня обычные посетители смогут увидеть святая святых:

старинное оружие;

редчайший фарфор;

историческую мужскую одежду;

графику и живопись из запасников.

Увидеть экспонаты прямо на полках хранилищ — редкий опыт, который запоминается сильнее стандартной экскурсии.

Шедевры без лесов: Зубовский флигель и личная церковь царей

Если вы давно не были в Екатерининском дворце, самое время это исправить. На фестивале бесплатно покажут пространства, которые буквально собрали заново реставраторы.

Один из таких залов — Церковь Воскресения Христова с ее потрясающим золотым куполом и лазурными стенами. Другой хит — Зубовский флигель.

Это личные покои Екатерины II, которые были почти полностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. Сейчас их возрождают мастера мирового уровня при поддержке «Газпрома», и посмотреть на результат их труда можно своими глазами.

Нейросети на службе у Екатерины Великой

Реставрация сегодня — это не только кисточки и клей, но и высокие технологии.

На фестивале студенты покажут классный цифровой проект. С помощью искусственного интеллекта они воссоздали утраченные картины для Туалетной комнаты императрицы в том самом Зубовском флигеле.

Ребята взяли старые описи, крупицы архивных данных, редкие исторические фото и «скормили» их нейросети. Получились точные цифровые образы того, как убранство выглядело сотни лет назад. Будущее уже наступило, и оно помогает спасать прошлое.

Уютная альтернатива дворцам: Императорская ферма

Устали от позолоты и зеркал? В программе есть спокойные экскурсии по историческому комплексу «Императорская ферма».

Это место на окраине Александровского парка недавно привели в порядок. Там совершенно другая атмосфера: неоготические постройки из красного кирпича, тишина, парковая природа и конный комплекс. Отличный вариант для неспешной семейной прогулки.

Как попасть и в чем подвох?

Подвоха нет: все события фестиваля абсолютно бесплатные.

Но есть нюанс: нужна обязательная регистрация. Места на редкие экскурсии (особенно в закрытые фонды) обычно разбирают за считанные минуты после открытия записи.

Следите за обновлениями на официальном сайте фестиваля «Друзья Петербурга», выбирайте площадки заранее и ставьте напоминание в телефоне.

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