Законно ли лишение прав за грязные номера: что говорит Верховный суд

По закону номер признается нечитаемым, если с 20 метров нельзя прочитать хотя бы один из символов

Осенью номера машины часто покрывается слоем грязи и они не читаются с нескольких метров. Инспектор может выписать предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП. Но иногда загрязнение расценивается по-другому. И это уже грозит лишением прав.

Когда номер считается нечитаемым

По закону днём номер признается нечитаемым, если с 20 метров нельзя прочитать хотя бы один из символов - букву или цифру номера. Ночью это требование применяется только к заднему номеру. Если автомобиль проехал по мокрой трассе, задняя часть равномерно покрыта грязью, номер тоже — это часть 1: предупреждение или штраф в 500 рублей, пишет автоэксперт.

Часть 2 той же статьи применяется за номера, видоизменённые или оборудованные материалами, препятствующими идентификации. Штраф — 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца. Повторное нарушение — лишение до полутора лет.

Что разъяснил Верховный Суд

ВС указал, что скрыть номер можно не только бумагой или картоном, но и естественными природными материалами — листья, грязь, снег. Но грязь считается средством сокрытия только тогда, когда при осмотре машины понятно, что она нанесена умышленно, чтобы затруднить идентификацию. Подозрительным может быть загрязнение отдельного фрагмента номера, если стоит сухая погода и оно не могло возникнуть при обычном движении.

Принципиальная разница — источник грязи

Основной момент — не количество грязи, а как она появилась. Если после дождя автомобиль равномерно забрызган, бампер, крышка багажника и номер в одинаковом состоянии, а загрязнение соответствует погоде и дороге — это часть 1. Если машина чистая, номер чистый, но одна цифра закрыта плотным комком грязи, листом или снегом — основание для части 2.

Что делать водителю

Если инспектор сразу говорит о лишении прав, не ограничивайтесь спорами на словах. Зафиксируйте на видео общий вид автомобиля, состояние дороги, погоду и характер загрязнения. Важно, чтобы было видно: номер испачкан так же естественно, как и окружающие элементы кузова. ВС указывает, что доказательствами могут быть фотографии и видеозапись.

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