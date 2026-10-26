Идеальные пропорции для маринованного красного лука: его хочется добавлять не только к мясу — готовим на яблочном уксусе

Как сделать идеальный маринованный лук - точные пропорции

Маринованный красный лук подойдет не только для привычного шашлыка. Он станет отличным дополнением к бутербродам, бургерам или салатам. Следует найти идеальные пропорции маринада, что позволит убрать горечь, сделать вкус нежным, а структуру - хрустящей.

Готовый лук получается невероятно сочным и аппетитным, из-за чего он станет украшением для многих блюд.

Что понадобится

Лук красный - 1 штука, уксус яблочный - 3 столовые ложки, вода - 100 мл, сахар - 1 столовая ложка, соль - ½ чайной ложки.

Приготовление

Очистите луковицу от шелухи, нарежьте ее полукольцами. Для быстрого маринования лучше всего делать нарезку тонкой, иначе придется тратить много времени. Переложите лук в миску или стеклянную емкость.

В отдельную тарелку влейте воду, добавьте сахар, соль и уксус. Покройте лук маринадом, уберите в холодильник на несколько часов. Перед употреблением маринад следует слить, иначе лук перестанет быть пикантным, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит маринованный красный лук к мясным блюдам. Он прекрасно подходит к котлетам, стейкам, шницелям и шашлыку. Лук можно замариновать намного быстрее. Для этого после нарезки его необходимо хорошо помять с солью и сахаром, только после чего заливать водой и уксусом. Тогда весь процесс займет буквально 20-30 минут.

Фото: Сгенерировано ИИ

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