Идеальные пропорции для маринованного красного лука: его хочется добавлять не только к мясу — готовим на яблочном уксусе

Маринованный красный лук подойдет не только для привычного шашлыка. Он станет отличным дополнением к бутербродам, бургерам или салатам. Следует найти идеальные пропорции маринада, что позволит убрать горечь, сделать вкус нежным, а структуру - хрустящей.
Готовый лук получается невероятно сочным и аппетитным, из-за чего он станет украшением для многих блюд.
Что понадобится
Лук красный - 1 штука, уксус яблочный - 3 столовые ложки, вода - 100 мл, сахар - 1 столовая ложка, соль - ½ чайной ложки.
Приготовление
Очистите луковицу от шелухи, нарежьте ее полукольцами. Для быстрого маринования лучше всего делать нарезку тонкой, иначе придется тратить много времени. Переложите лук в миску или стеклянную емкость.
В отдельную тарелку влейте воду, добавьте сахар, соль и уксус. Покройте лук маринадом, уберите в холодильник на несколько часов. Перед употреблением маринад следует слить, иначе лук перестанет быть пикантным, сообщает popcornnews.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова готовит маринованный красный лук к мясным блюдам. Он прекрасно подходит к котлетам, стейкам, шницелям и шашлыку. Лук можно замариновать намного быстрее. Для этого после нарезки его необходимо хорошо помять с солью и сахаром, только после чего заливать водой и уксусом. Тогда весь процесс займет буквально 20-30 минут.
Фото: Сгенерировано ИИ
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