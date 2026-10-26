Платные парковки Петербурга: машин становится меньше, а денег больше

Центр Петербурга постепенно избавляется от вечных пробок.

Водители стали заметно реже оплачивать почасовую стоянку на улицах.

Логично подумать, что и доходы города должны были просесть. Но цифры говорят об обратном.

Парадокс: оплат меньше, казна полнее

За первые девять месяцев года число оплат сократилось более чем на треть — на 37,2%. Если раньше за тот же срок фиксировали почти 22 миллиона транзакций, то сейчас — лишь 13,7 миллиона, сообщает городской Комитет по транспорту.

При этом денег город собрал почти столько же, сколько за весь предыдущий год. В бюджет уже поступило 5,6 миллиарда рублей (против 6,1 миллиарда за все прошлые 12 месяцев).

В чём секрет?

Город получает доход не только от тех, кто платит по 100 рублей за час. В общую сумму входят годовые абонементы и специальные разрешения для жителей центра (они платят всего 1800 рублей в год).

Кроме того, меняются привычки. Водители перестали бросать машины в центре ради коротких поездок. Те, кто всё-таки едет на авто, теперь оставляют его надолго или сразу покупают долгосрочные абонементы.

Трафик стал спокойнее, а городская система — эффективнее.

Паркоматы уходят в прошлое

Искать на улице паркомат и прикладывать к нему карту петербуржцы больше не хотят. Почти все операции ушли в смартфоны:

69,1% оплат проходит через официальное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».

оплат проходит через официальное приложение «Парковки Санкт-Петербурга». 24,4% автомобилистов используют федеральное приложение «Парковки России».

автомобилистов используют федеральное приложение «Парковки России». И только 6,5% приходится на всё остальное: паркоматы на тротуарах, СМС-сообщения, банковские терминалы и Telegram-боты.

Оплатить стоянку в пару кликов прямо из салона авто оказалось гораздо удобнее, чем мерзнуть у терминала на ветру.

Битва за асфальт: где припарковаться сложнее всего

В городе сейчас работают 14 специализированных городских стоянок. Спрос на них огромный, но абсолютный рекорд ставит площадка на Лиговском проспекте.

Там оборудовано всего 49 мест. При этом за день через стоянку успевает проехать в среднем 239 машин. Одно место за сутки сменяет до пяти автомобилей.

Второе и третье места по популярности делят стоянки у главных достопримечательностей:

Казанская площадь: 46 мест и 105 машин в день.

46 мест и 105 машин в день. Площадь Островского: 57 мест и 97 машин в день.

Перехватить на въезде

Для тех, кто не хочет платить за парковку в центре и стоять в пробках, в Петербурге держат 18 перехватывающих стоянок.

Принцип простой: оставляешь машину у метро, делаешь хотя бы две поездки на общественном транспорте по карте «Подорожник» — и сама парковка становится бесплатной.

Самыми загруженными оказались окраины:

Метро «Парнас»: при 40 местах стоянка принимает около 55 авто в день. Метро «Рыбацкое»: площадка на 77 мест обслуживает в среднем по 75 машин ежедневно.

Платные зоны сделали свое дело: бросать авто в центре «просто так» стало дорого. Водители всё чаще выбирают метро, а на улицах исторической части города наконец-то появился воздух.

Ранее «Городовой» рассказывал, что расширение платной зоны в Петербурге откладывается до 2029 года.