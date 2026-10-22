Когда борщ и рассольник надоели, готовлю жур: наваристый суп с ветчиной и приятной кислинкой — объедение

Как приготовить белорусский суп с ветчиной и затиркой

Если хочется сытного и вкусного супа, то стоит обратить внимание на жур. Он варится на мясном бульоне с затиркой из овсяной муки. Также в составе есть овощи, копченая ветчина и пряности. Подавать это блюдо нужно с вареным яйцом.

Прежде жур считался супом для людей с низким достатком, но теперь его можно увидеть и в ресторанах.

Ингредиенты для цежи из овсянки

200 г овсяной муки, 1 литр воды, 1 корочка ржаного хлеба.

Ингредиенты для супа

1 литр бульона из мяса, 200 г копченой ветчины, 3 картошки, 2 куриных яйца, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка сливочного масла, лавровый лист, майоран, перец черный и соль - по вкусу.

Приготовление

Муку из овсянки залейте прохладной водой, добавьте корку темного хлеба. Оставьте в таком виде на 2 дня. После брожения у цежи появится кислый запах, который кажется приятным. Извлеките хлеб, процедите жидкость через небольшое сито. Если появился запах гнили, плесень или слизь, то использовать цежу не стоит.

Нарежьте морковь, картофель и лук, выложите их в бульон. Варите овощи до готовности, не забудьте про лавровый лист. Ветчину измельчите, обжарьте на сковороде со сливочным маслом. Переложите в суп, сообщает popcornnews.ru.

Влейте 500 мл цежи, попробуйте блюдо на вкус. Если появилась приятная кислинка, то остальную жидкость можно не добавлять. Продолжайте варить суп в течение 10 минут, добавьте соль, перец и майоран.

При подаче используйте чеснок и вареные яйца.

Как приготовить овсяную муку

Овсяную муку можно купить, но лучше сделать ее самостоятельно. Для этого нужно взять обычную овсянку, переложить ее в блендер или кофемолку, после чего измельчать в течение 2-3 минут. Важно делать перерывы, иначе это может плохо отразиться на бытовой технике.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова впервые попробовала жур в ресторане, после чего начала готовить его сама. Суп получается очень сытным. Автор советует добавлять именно копченую ветчину, а не обычную. Этот ингредиент придает приятный аромат, копченый привкус, который отлично сочетается с цежей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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