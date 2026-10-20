Четыре ночи, двое в студии и бронь за три недели: туристы в Петербурге больше не хотят жить в отелях

Туристы в Петербурге стали самостоятельнее.

Петербург всегда полон туристов. Отели больше не на первом месте у туристов. Путешественники теперь предпочитают съемные квартиры.

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито Путешествиях Рауль Салахов рассказал "Городовому", сколько стоит ночлег в Северной столице и области, и почему привычные гостиницы сдают позиции.

В Петербурге популярны студии

Больше половины туристов выбирают съемные квартиры. Абсолютный хит сезона — компактные студии.

"В третьем квартале в Санкт-Петербурге туристы чаще всего выбирали квартиры. На студии пришлось 57% бронирований, на однокомнатные квартиры — 24%, на двухкомнатные — 14%. В среднем посуточная аренда квартиры обходилась в 5 300 рублей за ночь. Обычно жильё бронировали на четыре ночи для двоих, примерно за три недели до заезда. Загородные дома арендовали в среднем за 17 000 рублей за ночь. В основном их снимали на две ночи для семи человек", - рассказал эксперт.

Почему студии так популярны?

В Петербурге настоящий бум апарт-отелей и красиво отремонтированных старых фондов. За те же деньги турист получает не просто кровать, а свою кухню, стиральную машину и стильный интерьер.

Для поездки на 4–5 дней это гораздо удобнее отеля — можно сэкономить на кафе и готовить завтраки дома.

Отели

Гостиницы не пустуют, но их формат изменился. Теперь это выбор для коротких поездок на пару ночей. Туристы берут отель, чтобы быстро посмотреть город в выходные или переночевать в командировке.

Ночь в отеле стоит около 4 500 рублей (даже чуть дешевле квартиры).

(даже чуть дешевле квартиры). Срок проживания — в среднем всего две ночи .

. Решение принимают быстрее: номера берут за 10–11 дней до заезда.

Ленобласть: каждому району свой формат

За городом сценарий совсем другой. Здесь всё зависит от цели.

"В Ленинградской области выбор жилья зависел от формата отдыха. Загородные дома чаще всего снимали в Сосново, Коробицыно и Токсово. Для поездок в Выборг, Мурино, Кудрово и Кингисепп путешественники чаще выбирали квартиры. Отели же чаще бронировали в Выборге, Гатчине, Луге и Волхове", - рассказал Рауль Салахов.

Снять квартиру в области стоит около 5 100 рублей за сутки, а отель обойдется в те же 4 500 рублей.

Загородные дома — только большой компанией

Снять отдельный дом в одиночку или вдвоем — удовольствие не из дешевых.

В пригородах Петербурга коттедж стоит в среднем 17 000 рублей за ночь.

за ночь. В самой Ленинградской области — около 12 100 рублей.

Такое жилье почти никогда не снимают надолго. Обычно это заезд на две ночи на выходные. Берут дома большими компаниями — от 5 до 7 человек.

Если раскидать ценник на всех, получается вполне доступно: отличный повод собраться с друзьями на шашлыки или отметить день рождения.

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