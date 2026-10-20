Лишь бы не за колонной: почему петербуржцы начали охоту на новогодние елки еще в октябре

За окном еще золотая осень, а в Петербурге уже готовятся к Новому году.

Родители массово скупают билеты на новогодние представления. По данным билетных операторов, спрос к середине осени подскочил на 8–13%. И Петербург оказался в топе по этой предпраздничной лихорадке.

Петербург — в лидерах по брони

Вместе с Москвой и Краснодаром Петербург вошел в тройку городов, где новогодние шоу расхватывают быстрее всего.

«Яндекс Афиша» сообщает, что по всей стране проданы уже десятки тысяч билетов, передает "Коммерсант". Причем самые нетерпеливые сделали заказы еще… зимой!

В среднем петербуржцы берут по 2–3 билета в одном чеке. Формула понятная: мама, папа и ребенок. Или мама с двумя детьми.

Откуда такая спешка?

Причина простая — память о прошлых годах. Все помнят этот декабрьский кошмар. Заходишь на сайт за две недели до праздника, а хороших мест нет. Остались либо углы на галерке, либо билеты по космическим ценам.

Лучшие даты — с 28 декабря по 5 января. На них билеты улетают в первую очередь. Родители хотят выдохнуть: купить всё в октябре и больше не думать, куда повести ребенка на каникулах.

Есть и второй фактор — туристы. Зимний Петербург невероятно красив, и на каникулы к нам едут со всей страны. Семьи из регионов бронируют отели и планируют культпоходы за полгода. Местным приходится конкурировать за билеты со всей Россией.

Что выбирает Петербург: главные хиты

Спрос в этом году очень плотный: почти половина всех продаж приходится всего на десяток топовых шоу. В Петербурге предпочтения делятся на три категории:

Ледовые шоу. Это абсолютный тренд. По всей стране лидирует ледовый «Щелкунчик» Татьяны Навки. В Петербурге арены уровня «Ледового дворца» и СК «Юбилейный» стабильно собирают аншлаги. Это масштаб, спецэффекты и известные фигуристы. Классический балет. Настоящий петербургский спорт — «достать билет на "Щелкунчика" в Мариинку». Попасть туда в праздники сложнее, чем на закрытую вечеринку.Также популярен Михайловский театр, но и там ценник и ажиотаж бьют рекорды. Детская классика. Для ребят помладше родители выбирают проверенные форматы: представления в Цирке на Фонтанке, сказки в ТЮЗе им. Брянцева, елку в Аничковом дворце и интерактивные шоу на киностудии «Ленфильм».

Если вы хотите подарить ребенку праздник на нормальных местах и без дергающегося глаза, открывать афишу нужно прямо на этой неделе. К концу ноября на приличных спектаклях останутся только места за колоннами.

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