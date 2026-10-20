Починят забор Державина и переиздадут «Онегина» по главам: как музей Пушкина в Петербурге готовится к юбилею

Праздник пройдет с размахом по всей стране, а главным центром торжеств станет Санкт-Петербург.
Подготовку начали заранее: основные события стартуют уже в 2027 году.
Не путать с Москвой: что это за музей
Многие при слове «Пушкинский музей» сразу вспоминают здание с колоннами на Волхонке в Москве. Но речь о другом месте. Всероссийский музей А. С. Пушкина находится в Петербурге, и это чисто литературный мемориальный комплекс.
Все началось в 1879 году. Бывшие выпускники Царскосельского (тогда уже Александровского) лицея решили собрать личные вещи, книги и рукописи поэта в одном месте. Так появился первый в истории пушкинский музей.
Сегодня это не просто одно здание, а целое созвездие адресов:
- Последняя квартира поэта на Мойке, 12, куда его привезли после дуэли;
- Тот самый Лицей в Царском Селе;
- Дача Китаевой в Пушкине, где поэт провел счастливое лето с молодой женой;
- Усадьба Державина на Фонтанке;
- Квартира поэта Николая Некрасова на Литейном.
Большой ремонт и новые залы
К юбилею исторические здания приведут в идеальный порядок, сообщает губернатор города Александр Беглов.
В первую очередь обновят усадьбу Гавриила Державина на набережной Фонтанки. Там отреставрируют старинные фасады и массивную ограду.
Именно в этом доме юный Пушкин когда-то читал свои стихи признанному классику и довел старика до слез восторга.
Изменения ждут и мемориальную квартиру на Мойке, 12. Здесь сделают новые экспозиции. Организаторы хотят показать пушкинскую эпоху современно и живо, без музейной пыли, чтобы выставки были интересны подросткам и молодежи.
«Онегин» из прошлого и выставки на колесах
Музей не закроется в четырех стенах. Праздник выйдет далеко за пределы Петербурга.
- Тур по городам. По регионам России поедет большая передвижная выставка «Пушкин навсегда!». Редкие экспонаты смогут увидеть те, кто пока не может доехать до Северной столицы.
- Подарок книголюбам. Музей выпустит точную копию (репринт) самого первого издания романа «Евгений Онегин». В XIX веке роман выходил отдельными главами-тетрадками в течение семи лет. Увидеть его в первозданном виде — мечта любого ценителя.
Фестиваль хороших соседей
Петербургские власти предложили провести в юбилейный год необычный фестиваль — «Соседей добрая семья».
Идея простая: объединить музей Пушкина с его знаменитыми географическими соседями. В проект планируют позвать Эрмитаж, Певческую капеллу, Дом музыки и Юсуповский дворец.
Зрителей ждут общие концерты, лекции, театральные постановки и прогулки по историческим кварталам.
Кроме того, пушкинские площадки продолжат развивать городские проекты: например, сюда можно бесплатно прийти по программе «Серебряный возраст» для пожилых людей.
Юбилей продлится целых три года — с 2027 по 2029-й. Город и музей обещают: скучных докладов не будет, Пушкин снова станет главным героем культурной жизни.
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