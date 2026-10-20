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Починят забор Державина и переиздадут «Онегина» по главам: как музей Пушкина в Петербурге готовится к юбилею

Опубликовано: 20 октября 2026 12:49
 Проверено редакцией
Починят забор Державина и переиздадут «Онегина» по главам: как музей Пушкина в Петербурге готовится к юбилею
Починят забор Державина и переиздадут «Онегина» по главам: как музей Пушкина в Петербурге готовится к юбилею
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
В 2029 году старейший пушкинский музей России отметит круглую дату — 150 лет.

Праздник пройдет с размахом по всей стране, а главным центром торжеств станет Санкт-Петербург.

Подготовку начали заранее: основные события стартуют уже в 2027 году.

Не путать с Москвой: что это за музей

Многие при слове «Пушкинский музей» сразу вспоминают здание с колоннами на Волхонке в Москве. Но речь о другом месте. Всероссийский музей А. С. Пушкина находится в Петербурге, и это чисто литературный мемориальный комплекс.

Все началось в 1879 году. Бывшие выпускники Царскосельского (тогда уже Александровского) лицея решили собрать личные вещи, книги и рукописи поэта в одном месте. Так появился первый в истории пушкинский музей.

Сегодня это не просто одно здание, а целое созвездие адресов:

  • Последняя квартира поэта на Мойке, 12, куда его привезли после дуэли;
  • Тот самый Лицей в Царском Селе;
  • Дача Китаевой в Пушкине, где поэт провел счастливое лето с молодой женой;
  • Усадьба Державина на Фонтанке;
  • Квартира поэта Николая Некрасова на Литейном.

Большой ремонт и новые залы

К юбилею исторические здания приведут в идеальный порядок, сообщает губернатор города Александр Беглов.

В первую очередь обновят усадьбу Гавриила Державина на набережной Фонтанки. Там отреставрируют старинные фасады и массивную ограду.

Именно в этом доме юный Пушкин когда-то читал свои стихи признанному классику и довел старика до слез восторга.

Изменения ждут и мемориальную квартиру на Мойке, 12. Здесь сделают новые экспозиции. Организаторы хотят показать пушкинскую эпоху современно и живо, без музейной пыли, чтобы выставки были интересны подросткам и молодежи.

«Онегин» из прошлого и выставки на колесах

Музей не закроется в четырех стенах. Праздник выйдет далеко за пределы Петербурга.

  • Тур по городам. По регионам России поедет большая передвижная выставка «Пушкин навсегда!». Редкие экспонаты смогут увидеть те, кто пока не может доехать до Северной столицы.
  • Подарок книголюбам. Музей выпустит точную копию (репринт) самого первого издания романа «Евгений Онегин». В XIX веке роман выходил отдельными главами-тетрадками в течение семи лет. Увидеть его в первозданном виде — мечта любого ценителя.

Фестиваль хороших соседей

Петербургские власти предложили провести в юбилейный год необычный фестиваль — «Соседей добрая семья».

Идея простая: объединить музей Пушкина с его знаменитыми географическими соседями. В проект планируют позвать Эрмитаж, Певческую капеллу, Дом музыки и Юсуповский дворец.

Зрителей ждут общие концерты, лекции, театральные постановки и прогулки по историческим кварталам.

Кроме того, пушкинские площадки продолжат развивать городские проекты: например, сюда можно бесплатно прийти по программе «Серебряный возраст» для пожилых людей.

Юбилей продлится целых три года — с 2027 по 2029-й. Город и музей обещают: скучных докладов не будет, Пушкин снова станет главным героем культурной жизни.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Царскосельскому лицею исполнилось 215 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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