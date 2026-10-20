Починят забор Державина и переиздадут «Онегина» по главам: как музей Пушкина в Петербурге готовится к юбилею

В 2029 году старейший пушкинский музей России отметит круглую дату — 150 лет.

Праздник пройдет с размахом по всей стране, а главным центром торжеств станет Санкт-Петербург.

Подготовку начали заранее: основные события стартуют уже в 2027 году.

Не путать с Москвой: что это за музей

Многие при слове «Пушкинский музей» сразу вспоминают здание с колоннами на Волхонке в Москве. Но речь о другом месте. Всероссийский музей А. С. Пушкина находится в Петербурге, и это чисто литературный мемориальный комплекс.

Все началось в 1879 году. Бывшие выпускники Царскосельского (тогда уже Александровского) лицея решили собрать личные вещи, книги и рукописи поэта в одном месте. Так появился первый в истории пушкинский музей.

Сегодня это не просто одно здание, а целое созвездие адресов:

Последняя квартира поэта на Мойке, 12, куда его привезли после дуэли;

Тот самый Лицей в Царском Селе;

Дача Китаевой в Пушкине, где поэт провел счастливое лето с молодой женой;

Усадьба Державина на Фонтанке;

Квартира поэта Николая Некрасова на Литейном.

Большой ремонт и новые залы

К юбилею исторические здания приведут в идеальный порядок, сообщает губернатор города Александр Беглов.

В первую очередь обновят усадьбу Гавриила Державина на набережной Фонтанки. Там отреставрируют старинные фасады и массивную ограду.

Именно в этом доме юный Пушкин когда-то читал свои стихи признанному классику и довел старика до слез восторга.

Изменения ждут и мемориальную квартиру на Мойке, 12. Здесь сделают новые экспозиции. Организаторы хотят показать пушкинскую эпоху современно и живо, без музейной пыли, чтобы выставки были интересны подросткам и молодежи.

«Онегин» из прошлого и выставки на колесах

Музей не закроется в четырех стенах. Праздник выйдет далеко за пределы Петербурга.

Тур по городам. По регионам России поедет большая передвижная выставка «Пушкин навсегда!». Редкие экспонаты смогут увидеть те, кто пока не может доехать до Северной столицы.

По регионам России поедет большая передвижная выставка «Пушкин навсегда!». Редкие экспонаты смогут увидеть те, кто пока не может доехать до Северной столицы. Подарок книголюбам. Музей выпустит точную копию (репринт) самого первого издания романа «Евгений Онегин». В XIX веке роман выходил отдельными главами-тетрадками в течение семи лет. Увидеть его в первозданном виде — мечта любого ценителя.

Фестиваль хороших соседей

Петербургские власти предложили провести в юбилейный год необычный фестиваль — «Соседей добрая семья».

Идея простая: объединить музей Пушкина с его знаменитыми географическими соседями. В проект планируют позвать Эрмитаж, Певческую капеллу, Дом музыки и Юсуповский дворец.

Зрителей ждут общие концерты, лекции, театральные постановки и прогулки по историческим кварталам.

Кроме того, пушкинские площадки продолжат развивать городские проекты: например, сюда можно бесплатно прийти по программе «Серебряный возраст» для пожилых людей.

Юбилей продлится целых три года — с 2027 по 2029-й. Город и музей обещают: скучных докладов не будет, Пушкин снова станет главным героем культурной жизни.

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