215 лет Царскосельскому лицею: как школа изменила историю России

В Петербурге и сегодня продолжают Лицейские традиции.

19 октября 1811 года в Царском Селе открылся Императорский Царскосельский лицей. За 215 лет он стал не просто учебным заведением, а частью российской культуры. Во многом — благодаря Александру Пушкину.

Лицей основал император Александр I при участии реформатора Михаила Сперанского. Задумывался он как школа для будущих государственных служащих: образованных, ответственными и преданных стране.

Здесь учили не только наукам. От воспитанников ждали чувства долга, честности и желания работать на пользу России. Такой подход был для того времени передовым.

Первый выпуск

В первый набор вошли 30 мальчиков из дворянских семей. Среди них оказались люди, чьи имена потом вошли в историю.

Самый известный — Александр Пушкин. Он учился в лицее с 1811 по 1817 год и всю жизнь вспоминал школу с теплом.

Вместе с ним учились поэты Антон Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер. А ещё — Александр Горчаков. Он стал министром иностранных дел и одним из главных дипломатов России эпохи Великих реформ.

Что осталось от лицея

В историческом здании лицея сегодня работает Мемориальный музей-лицей. Его открыли в 1949 году, к 150-летию со дня рождения Пушкина, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В музее воссоздали обстановку, в которой жили и учились лицеисты первого выпуска. Можно увидеть учебные классы, комнаты воспитанников и почувствовать атмосферу той эпохи.

Лицейские традиции живут

Идея лицея не исчезла. В Петербурге и сегодня работают школы с углублённым изучением отдельных предметов, которые продолжают эту традицию.

Среди них — Президентский физико-математический лицей, Губернаторский физико-математический лицей, Лицей имени Пьера де Кубертена. Недавно открылся и Лермонтовский лицей с упором на естественные науки.

Что ждёт впереди

В 2029 году Россия отметит 150-летие со дня основания Всероссийского музея А. С. Пушкина. Царскосельский лицей — один из его филиалов.

Президент России подписал указ о широком праздновании этой даты в 2029 году. Для Петербурга это ещё один повод вспомнить людей, которые прославили страну.

215 лет спустя Царскосельский лицей остаётся напоминанием: настоящая школа — это не только знания. Это друзья, воспитание и умение служить своему делу и своей стране.

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