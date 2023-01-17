Татьяна Навка

Без казусов не обошлось.
Фигуристка не смогла сдержать эмоций.
Фигуристка не стала скрывать намерений от поклонников.
Пресс-секретарь президента не постеснялся супруги.
Фигуристка впервые заговорила об этом романе.
Родственница известной спортсменки редко появляется на публике.
Фигуристка приоткрыла завесу тайны.
Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Муж Заворотнюк не принимает участие.
Жена пресс-секретаря президента находится в отменной форме.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду вернулась в Россию.
Петр Чернышев оставил ледовые сказки Татьяны Навки.
Спортсменку спросили, почему она предпочла российским просторам зарубежные берега.
Спортивного комментатора насмешили речевые ошибки олимпийской чемпионки.
Фигуристка нашла проникновенные слова для своей наследницы.
Картина снискала большой успех среди зрителей, хотя довольны были не все.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду приехала в Турцию тратить гонорар за шоу в Сочи.
Во втором месяце шоу в Сочи на лед вышла новая Настенька.
Фигурист остался в Москве рядом с больной женой.
Фигуристка уже вернулась на главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки.