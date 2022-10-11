Алина Загитова

Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Фигурист вспомнил Пушкина и Лермонтова.
Спортсменке было всего 16.
У фигуристки есть опыт на ринге.
Спортивного комментатора насмешили речевые ошибки олимпийской чемпионки.
С 2019 года фигуристка исключила соревновательный аспект из своего катания.
Фигуристка не выступает на соревнованиях с 2019 года.
Во втором месяце шоу в Сочи на лед вышла новая Настенька.
Фигуристка уже вернулась на главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки.
Примерив боксерские перчатки, остановиться звезда фигурного катания уже не смогла.
Фигуристка радуется трепетным взаимоотношениям близких людей.
Путь знаменитой фигуристки к славе был трудным и тернистым.
Знаменитая фигуристка чуть не распрощалась с высшим образованием из-за самонадеянности.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Чемпионка мира недавно получила новый документ, удостоверяющий личность.
Загитова провела видеоэкскурсию по центру подготовки чемпионов.
Короткий ролик вызвал взрыв восторга у поклонников таланта фигуристки.
20-летняя чемпионка мира становится настоящей светской львицей.
Красавице-спортсменке определенно есть, что показать.
Фигуристка готовится дать достойный отпор олимпийскому чемпиону по боксу.