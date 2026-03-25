Алина Загитова на льду Петербурга: звезда Олимпиады-2018 в звездном шоу 4 апреля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России со ссылкой на ТАСС.
Предварительный список участников
Федерация обнародовала предварительный состав, куда вошла наша фигуристка. Соревнования пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге.
Среди других заявленных атлетов — двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, а также пара Александра Игнатова (урождённая Трусова) и Макар Игнатов.
23-летняя Алина Загитова обладает ярким списком регалий: золото чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также серебро в командном турнире на Олимпиаде-2018 и на чемпионате Европы-2019.