Древний кремль, который был заложен после VIII века: выдержал 26 осад и остался целым - что здесь посмотреть

Старинное сооружение, которое имеет особое значение для страны

Россия богата старинными крепостями, однако некоторые из них являются особенными. Если вы до сих пор не видели Псковский кремль своими глазами, то многое потеряли, так как эта достопримечательность является уникальной. На протяжении всей истории это сооружение являлось одним из самых неприступных.

Особенности кремля

Сооружение было построено на узком мысе, благодаря чему оно было защищено с двух сторон. Площадь кремля – 3,5 га. Высота стен крепостей достигает 8 метров, а толщина колеблется от 2,5 до 6 метров. Все постройки, которые можно увидеть здесь, представляют особую ценность не только для России, но и для мира. Именно поэтому они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За время своего существования крепость пережила 26 нападений и осад, однако все они стали неудачными для вражеских сил. Не каждое сооружение может похвастаться такой неприступностью.

История кремля

Псковский кремль был заложен в VIII-X веках. Изначально он строился из дерева, первые каменные сооружения стали появляться в X-XIII веках. Максимальное укрепление кремля произошло в 1701 году по приказу Петра I, который готовился к конфликту со Швецией. После расширения границ крепость начала ветшать, восстановлением стали заниматься только во второй половине XIX века по приказу Николая I. Сегодня территория кремля принадлежит Псковскому музею-заповеднику.

Достопримечательности

На территории кремля можно найти несколько интересных достопримечательностей.

Троицкий собор

«Душа Пскова и замечательный образец русского религиозного зодчества. Кафедральный собор, который сохранился до наших дней, четвертый по счету. Первая церковь на этом месте была построена в X веке по указу княгини Ольги, а пятиглавое здание, украшающее кремль сегодня, – в 1699 году», - сообщает «КП».

Довмонтов город

Старинные каменные постройки были названы в честь князя, который управлял городом в XIII веке. Здесь сохранились три башни, 11 храмов, Довмонтова стена.

Власьевская башня

Башня находилась возле переправы через реку, защищая подступы к городу. Раньше здесь располагались единственные ворота, через которые можно было попасть в центр Пскова. Сейчас достопримечательность является смотровой площадкой, откуда открываются живописные виды.

Приказные палаты

Это здание в прошлом использовалось для управления городом. Сейчас здесь расположены экспозиция о государственной службе XVII века и выставка «Господин Псков».

Почему кремль называют «Псковским Кромом»

«Псковский кремль называют Кромом из-за древнерусского происхождения слова, обозначающего «окраину», «укрепленное место» или «внутреннюю крепостцу». Этот термин происходит от слов «кромить» (ограждать) или «кром» (в значении «пища», «запас»), подчеркивая его роль как защищенного центра», - сообщает источник.

