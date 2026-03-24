Город, который был основан в 1137 году: "гусиная столица России" и родина карельского Деда Мороза - что тут посмотреть

На территории Республики Карелии есть старинный город, который называют «гусиной столицей России» и родиной карельского Деда Мороза. Здесь сохранились уникальные сооружения, относящиеся к деревянному зодчеству, а также многие другие достопримечательности. Речь идет об Олонце.

Где находится

Олонец расположен в южной части Карелии, на месте слияния рек Мегреги и Олонки, что делает место особенно живописным. Петрозаводск находится в 140 км от Олонца.

История города

Первое упоминание о городе возникло в 1137 году, что делает его одним из старейших на территории России. В середине XVII века на территории Олонца была построена крепость, которая уберегала русские земли от шведов. Здесь насчитывалось 19 башен, в качестве укрепления использовалась стена, длина которой составляла 1,5 км. Это сооружение не сохранилось до наших времен. Тут часто проводятся археологические работы.

Достопримечательности

На территории города есть несколько интересных достопримечательностей, которые нужно увидеть своими глазами.

Собор Иконы Божьей Матери Смоленская

«Был возведён в первой половине XIX века. Пятиглавый храм в стиле классицизма расположился в живописном месте — на зелёном острове Мариам. Белокаменный собор, украшенный рядом стройных колонн и увенчанный куполами изумрудного цвета, прекрасно гармонирует с пейзажем острова», - сообщает портал «Tutu-ray».

Во времена СССР обитель была упразднена, после чего в ней организовали кинозал, который действовал до 1990 года.

Национальный музей карелов-ливвиков имени Прилукина

Музей открылся после 1950 года в особняке XIX века по инициативе краеведа-этнографа Н.Г. Прилукина. Здесь представлена коллекция предметов разных эпох. Особую ценность представляет культура карелов. В музее можно увидеть рыболовные сети, лодки, костюмы, домашнюю утварь, вышивку той эпохи. Также тут представлен макет разрушенной крепости.

Ладожское озеро

Отсюда открываются живописные виды. Также на территории можно найти множество экологических троп, которые будут интересны любителям походов.

Подвесной мост

«Необычный мост находится в деревне Рыпушкалицы. Старинное сооружение выполнено из дерева и имеет уникальную конструкцию: на параллельных берегах Олонки установлены бревенчатые столбы, между которыми натянуты тросы с перилами и дощатым настилом», - рассказывает источник.

Также стоит увидеть водонапорную башню, Картинную галерею, Олонецкий народный театр, Постоялый двор, Успенскую церковь.

Почему город называют «гусиной столицей»

Олонецкие поля являются местом стоянки мигрирующих гусей. Здесь птицы находят себе пропитание, так как на полях растет множество съедобных растений. Гуси прилетают сюда для набора массы перед перелетом в Арктику. Увидеть скопление птиц своими глазами – завораживающее зрелище. Место привлекает не только туристов, но и орнитологов.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой кремль был основан в 1044 году.