Кремль, основанный в 1044 году - колыбель русской государственности: где находится, что посмотреть

Древнейшая крепость России, которая занимает площадь в 12 га

На территории России сохранилось множество старинных крепостей, которые обязательно нужно увидеть своими глазами. К таким можно отнести и Новгородский кремль. Он расположен в Великом Новгороде.

Описание достопримечательности

Новгородский кремль представляет собой мощнейшую крепость, которая занимает площадь практически в 12 га. Высота стен достигает 8-15 метров, а ширина – 6,5 м. Каждый кирпичик здесь представляет историческую ценность, из-за чего объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Месторасположение

legion-media

Кремль находится в центре города, поэтому найти его не составит труда. Он был построен на 10-метровом холме, на левом берегу реки Волхов.

Точные координаты места: 58.521403, 31.275332.

История достопримечательности

legion-media

История кремля началась в 1044 году – именно эта дата указывается в ранних летописях. Князь Ярослав Мудрый стал строить здесь Софийский собор. Но если взглянуть на артефакты, которые были найдены под кремлем, то можно будет понять, что укрепления тут появились за четыре десятка лет до Крещения Руси в 988 г.

Изначально крепость была сделана из дерева, из-за чего она несколько раз разрушалась от подтопления, пожаров. Только в XIV веке тут начали появляться каменные строения.

«В Средние века Детинец был центром Софийской стороны Новгорода, к нему сбегали практически все основные улицы города. Каждое столетие вносило свои изменения в облик крепости: перестраивались башни, возводились новые здания», - сообщает портал «Большая страна».

Второе название кремля

legion-media

Цитадель стала называться кремлем только в XVI-XVII веках. До этого периода она носила другое имя – Детинец. Название связано с тем, что во время вражеских набегов на территорию крепости свозились все дети. Это позволяло их уберечь.

Достопримечательности

legion-media

На территории крепости можно увидеть каменный Софийский собор, памятник «Тысячелетие России», Владычный двор, Часозвоню, церковь Андрея Стратилата, главное здание музея.

