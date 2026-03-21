Город России, в котором есть свой Биг-Бен: настоящая "жемчужина Сибири" - что здесь посмотреть и попробовать

Российский город с большим количеством достопримечательностей

На территории Восточной Сибири есть крупный город, который знаменит не только экономическим и индустриальным развитием, но и природными ландшафтами, архитектурными достопримечательностями. Его называют «жемчужиной Сибири», городом мостов из-за большого количества переправ через реку Енисей. Речь идет о Красноярске.

Город был заложен в 1628 году казаками, но официальный статус он получил только в 1690 году, когда Сибирь присоединилась к России. В Красноярске можно увидеть множество достопримечательностей.

Часовня Параскевы Пятницы - Покровка

Эта часовня считается одной из главных достопримечательностей. Она установлена на самой высокой точке города – Караульной горе. Прежде строение было выполнено из дерева, но в середине XIX века его заменили на каменное. Также здесь можно увидеть старинную пушку, которая ежедневно дает залп в полдень.

Центральная набережная на берегу Енисея

Является визитной карточкой города, пользуется популярностью как среди местных жителей, так и туристов. Набережная была реконструирована в 2017 году. Отсюда открываются живописные виды на Енисей.

Коммунальный мост

«Автомобильный мост через Енисей построили в 1961 году. Длина конструкции — 2,3 км, ширина — 23 м. Архитектурный стиль можно определить как поздний сталинский ампир. Благодаря необычной архитектуре Коммунальный мост вошел в энциклопедию ЮНЕСКО», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Красноярский Биг-Бен

На Театральной площади можно увидеть башню с часами, которая напоминает своим обликом Биг-Бен в Лондоне. На каждой стороне сооружения установлены циферблаты, их диаметр составляет 6,5 м. Открыли достопримечательность только в 2001 году, хотя начали строительство в 1970.

Также стоит увидеть своими глазами музей «Мемориал Победы», Покровский парк, памятник «Лошадь белая», пароход-музей «Святитель Николай», Красноярский краеведческий музей, исторический квартал, храм Преображения Господня.

Что попробовать

Именно в Красноярске можно попробовать множество уникальных сибирских блюд. Здесь подают сугудай (свежевыловленная рыба, которая была подморожена и замаринована с луком, маслом и специями), строганину (замороженная рыба), котлеты из щуки с салом, оленину с брусничным соусом, уху из енисейских рыб, папоротник, черемуховый торт, варенье из сосновых шишек.

