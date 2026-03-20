Город Русского Севера, который находится на краю земли: полностью отрезан от цивилизации - как добраться

Труднодоступный город России, до которого не добраться на обычном автомобиле

В России существует достаточное количество труднодоступных городов, добраться до которых – настоящее испытание. Особенно на их фоне выделяется Мезень – город, который расположен в Архангельской области. Он находится в 340 км от исторической «столицы Русского Севера».

История города

Город Мезень известен с 1780 года, его основателем стала семья боярина Окладникова. Он получил свое называние из-за реки Мезень, которая расположена рядом. Населенный пункт был построен в 45 км от Белого моря, так как на это были определенные причины. Такая отдаленность от моря связана с мощными приливно-отливными течениями. Во время прилива вода может заходить на материк на 40 км.

Хоть Мезень и является городом, строения тут выполнены только из дерева. Из-за этого возникает чувство нахождения в деревне. Здесь практически нет автомобилей, отсутствуют светофоры и асфальтированная дорога.

Как добраться

В 2008 году до города проложили дорогу, из-за чего туристы подумали, что она асфальтированная. Однако дорога является грунтовой, имеет очень плохое качество, из-за чего сюда смогут добраться только внедорожники. Обычным автомобилям тут делать нечего.

«Весной, летом и осенью добираться по дороге довольно сложно из-за большого количества рек и ручьёв. Отважные автолюбители, конечно, «с разбегу» форсируют ручьи и неглубокие речки (если застрянут - обращаются за помощью к трактористам)», - сообщает портал «Пора в Арктику».

В советское время здесь ходил пассажирский пароход, однако сейчас он отменен из-за нерентабельности. Единственным оптимальным вариантом для посещения города остается авиасообщение, однако и тут возникают сложности. Для выполнения рейса требуется хорошая погода, а здесь с этим серьезные проблемы. Самолеты часто отменяют, переносят на другие дни.

Грунтовая дорога становится лучше только в зимнее время, когда выпадает большое количество снега. Ее стараются чистить, поэтому проехать на больших автомобилях тут можно. Но советуем воздержаться от поездки в город именно зимой, так как здесь холодно и очень ветрено.

